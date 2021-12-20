Молниеносная реакция спасла прохожих от падения на них главной елки Мариуполя
Символ праздника подломился из-за сильного порыва ветра.
Фото, видео: Focus.ua; 5-tv.ru
Жителям украинского Мариуполя придется встречать Новый год без главного символа праздника — елки. Установленное на центральной площади дерево рухнуло из-за сильного ветра.
Только хорошая реакция спасла прохожих от травм. Заметив что вершина елки наклоняется люди успели разбежаться. Коммунальщики обещали в ближайшие дни привести все в порядок, но праздничное настроение, признаются горожане, испорчено.
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