Молниеносная реакция спасла прохожих от падения на них главной елки Мариуполя

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Символ праздника подломился из-за сильного порыва ветра.

Фото, видео: Focus.ua; 5-tv.ru

Жителям украинского Мариуполя придется встречать Новый год без главного символа праздника — елки. Установленное на центральной площади дерево рухнуло из-за сильного ветра.

Только хорошая реакция спасла прохожих от травм. Заметив что вершина елки наклоняется люди успели разбежаться. Коммунальщики обещали в ближайшие дни привести все в порядок, но праздничное настроение, признаются горожане, испорчено.

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