Молниеносная реакция спасла прохожих от падения на них главной елки Мариуполя

Жителям украинского Мариуполя придется встречать Новый год без главного символа праздника — елки. Установленное на центральной площади дерево рухнуло из-за сильного ветра.

Только хорошая реакция спасла прохожих от травм. Заметив что вершина елки наклоняется люди успели разбежаться. Коммунальщики обещали в ближайшие дни привести все в порядок, но праздничное настроение, признаются горожане, испорчено.