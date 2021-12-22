Почему жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака?

СМИ облетела новость: Григорий Лепс разводится с женой! Что послужило причиной расставания? Кто из супругов стал инициатором? Как они собираются делить многомиллионное состояние звезды эстрады? Из-за чего певец попал в больницу? И правда ли, он уже нашел себе новую спутницу? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В шоу-бизнесе сейчас все разговоры — об одном. Жена Григория Лепса подала на развод. Согласно документу из картотеки московских судов, заявление от Анны Шаплыковой поступило еще в ноябре! Но до последнего момента информация тщательно скрывалась.

Коллеги в шоке! Ведь эта пара казалась идеальной. Они прожили вместе 20 лет, воспитывали троих детей. Буквально несколько месяцев назад всей семьей путешествовали по Италии. Что же подтолкнуло женщину к расставанию?

«Так грустно. Они столько лет вместе прожили. Гриша любит свою семью, любит своих деток. Она тоже», — поделилась певица Анита Цой.

Григорий и Анна познакомились в 2000-м году на дне рождения мужа Лаймы Вайкуле. Лепс выступал в качестве приглашенного артиста. А его будущая жена работала в балете у латышской звезды. Впоследствии певец рассказал: это была любовь с первого взгляда!

«Она сказала „Давай ты на мне женишься и все будет хорошо?“ „Давай, все нормально!“ Я подумал, правда, немножко», — вспоминает Григорий Лепс.

Вскоре пара сыграла свадьбу. Потом на свет появилась первая дочь Ева. Через пять лет родилась Николь. А в 2010-м — долгожданный сын Иван. Анна оставила карьеру танцовщицы и всю себя посвятила заботе о доме.

«Меня, примерно дней 200–220 в год дома-то нет. Поэтому воспитанием занимается супруга. Я ей благодарен, это очень большая моя такая спина», — признался певец.

Шаплыкова сопровождала любимого на гастролях и светских выходах. Носила брендовые наряды и отдыхала на элитных курортах. Со стороны ее жизнь выглядела сказкой. Но что на самом деле стояло за красивой картинкой?

Лепс никогда не скрывал своих проблем с алкоголем. А в 90-х после смерти сестры пристрастился к запрещенным веществам. Лишь после того, как он попал в больницу с внутренним кровотечением, перестал употреблять. Но отказаться от пресловутой рюмки на столе так и не смог.

«Кое-кто на Западе считает, что я пьяница и наркоман. Не хочу разочаровывать людей. Так и есть! Пить не брошу, курить не перестану», — заявил Лепс на одном из концертов.

Даже статус многодетного отца не заставил его завязать с алкоголем окончательно. В сети не раз появлялись видео с нетрезвым Лепсом.

«Он не попадает в ноты. В Ростове-на-Дону он просто упал со сцены, чуть не покалечился. То есть все это говорит о том, что присутствует психическая, физическая, социальная, моральная деградация», — рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

На все вопросы о пьянстве и других вредных привычках Григорий отвечал эмоционально.

«Что там про меня могут написать? Пью я, не пью, наркоман, не наркоман. Да мне *** мороз!», — заявил артист в беседе с журналистами.

Знакомые пары считают, что Анне надоело. Ей захотелось спокойной жизни. И именно поэтому она решилась на такой серьезный шаг.

«Они 20 лет шикарно прожили вместе. Это тоже очень-очень здорово и пусть они это хранят в своем сердце. Не злятся друг на друга, остаются просто близкими родными людьми», — рассказала певица Жасмин.

«Я думаю, скорее всего, здесь очень серьезный триггер. И это триггер, скорее всего, ну либо измена, либо какой-то человек на стороне», — считает светский журналист Олег Цуриков.

Есть и еще одна версия. В светских кругах ходят слухи о новом романе Григория. Называют даже имя разлучницы. Это телеведущая, бывшая жена футболиста Аршавина Юлия Барановская. Якобы они подозрительно часто стали появляться вместе.

«В определенном возрасте, конечно, мужчине, особенно мужчине творческому, хочется немного пошалить, свеженького, молоденького», — считает Эвелина Бледанс.

Ни сам артист, ни его предполагаемая дама сердца комментариев пока не дают. Но поклонники уверены: нет дыма без огня. В последнее время 59-летний Лепс сильно изменился. Он похудел, сделал пересадку волос. Говорит, даже почти не пьет. Что если все эти старания для молодой возлюбленной?

«Летом, в сентябре, прям очень много пестрил СМИ про то, что якобы их где-то видели вместе. Но, как говорится, бросать семью из-за Барановской, для меня это кажется глупо», — считает светский журналист Олег Цуриков.

Недавно певец был замечен на одном из концертов. Обручального кольца на его руке не было. Но Григорий совсем не выглядел расстроенным.

«Замечательный год, вы знаете! Я просто очень счастлив! Хороший год», — заявил артист.

А спустя пару дней появились тревожные новости. Артист не явился на премию, где должен был представлять новую песню в дуэте с Ларисой Долиной. СМИ писали, что он попал в больницу. Якобы певец был сильно пьян и находился в неадекватном состоянии. Ему даже потребовалась помощь психиатров. Григорию выписали успокоительные препараты и отпустили домой. Но вскоре он снова обратился за помощью — теперь уже с подозрением на гипертонический криз.

«Он отечный, мешки под глазами. Вот все признаки хронического отравления мы видим», — пояснил нарколог Василий Шуров.

Коллеги Лепса тем временем переживают за артиста.

«Я только сейчас узнал, что Гриша попал в больницу. Буду ему звонить», — признался Олег Газманов.

«Может быть, у него нервное расстройство из-за того, что в семье не лады. У него действительно переживаний целый клубок», — предположила певица Анита Цой.

Возможно, у певца сдали нервы. Впереди у него — череда неприятных событий. Бракоразводный процесс и раздел имущества. Григорий Лепс — один из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Согласно данным прессы, за прошлый год он заработал 161 миллион рублей.

Помимо музыкальной карьеры, мужчина владеет собственным продюсерским центром и ювелирным домом. Это приносит неплохой доход более одного миллиарда рублей. Кроме того, у супругов есть общее имущество, приобретенное в браке. Это две квартиры в Москве: одна площадью 300 метров, другая — 83, и два роскошных особняка в Подмосковье. Также семья владеет апартаментами в Италии. Кому все это достанется?

«Считается, что в период брака они вели совместное хозяйство, поэтому имущество подлежит разделу в равных долях», — пояснила адвокат Виктория Лезникова.

Но согласен ли на это Лепс? Ведь именно он в течение 20 лет был главным добытчиком. А как показывает практика, когда дело доходит до суда и на кону миллионы, ситуация приобретает неожиданный поворот. Первое заседание назначено уже на 20 декабря.