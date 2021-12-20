Лишиться ног ради моды: невролог рассказал об опасности коротких брюк зимой

Сколько ни шути про синие щиколотки на морозе, а юные стиляги все равно сверкают голым телом! Врач предупредил о жутких последствиях столь халатного отношения к своему здоровью.

Мода на подвернутые джинсы и укороченные брючки неистребима и практически смертельно опасна. В этом не сомневается врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он объяснил, почему такого стиля вещи лучше отложить до лета, а сейчас достать из шкафа штанишки стандартной длины и к ним еще рейтузы.

Безусловно, продемонстрировать миру свой стиль и, если повезло, изящные лодыжки (или голеностопные суставы, медицинским языком), приятно. И если на улице тепло — да прибудет с вами Chanel и H&M! Но если голое тело, в данном случае его участок, окажется на холоде, реакция последует незамедлительная.

«Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если мороз очень сильный, и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение», — предупреждает невролог.

Комментарии на этот счет вроде «Мам, мне не холодно!» в расчет брать не будем. Но логичный вопрос все же напрашивается — неужели человек не почувствует мороз физически и не забежит в теплое помещение погреться? И спасется таким образом от обморожения? Увы, так происходит не всегда. Существует фактор, который способен усыпить бдительность разгоряченных романтическими прогулками юношей и девушек.

«Очень большому риску, и это часто встречается, подвержены молодые люди, которые еще балуются различными алкогольными напитками, потому что алкоголь — он значительно притупляет рецепторную систему, и человек просто не чувствует прохождения вот этих всех этапов обморожения», — рассказал Сергей Длин.

Как пояснил доктор, на первых порах обморожения организм еще борется за жизнь — он подает сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке. Но под действием спиртного эти самые сигналы становятся слабее, а то и вовсе замолкают. Упустите момент — и будет поздно! Ткани начнут попросту разрушаться.

«Человек может просто проигнорировать эти ощущения и перейти в следующий этап, когда происходит отмирание клеток. Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтоб не наступила гангрена или заражение в этой зоне. Поэтому очень важно следить сейчас, особенно в сильные морозы, за тем, как мы одеваемся, носить нормальные длинные носки и джинсы», — заключил эксперт.

К слову, синоптики предсказывают приход суровых, по-настоящему «русских» морозов в Центральную Россию в канун Нового года. Риск, как вы понимаете, двойной. И нарядиться захочется, и без бокала не каждый сможет обойтись! Уже через пару дней столбик термометра в Москве упадет ниже рекорда 40-летней давности. Еще есть время. Воспользуйтесь советом врача и сходите в магазин за теплыми колготами — ноги вам еще пригодятся!

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