Адвокат жены Лепса рассказала, будет ли звездная пара делить имущество

Певец Григорий Лепс развелся. Сегодня мировой судья столичного района Хамовники принял решение о расторжении брака звездной четы. Адвокат экс-супруги исполнителя Анны Шаплыковой Оксана Якимова коротко прокомментировала завершившийся процесс, в частности, будут ли супруги делить совместно нажитое многомиллионное имущество.

«Нет», — отрезала защитница и призвала следить за деталями разбирательства на сайте суда.

В то же время представитель оставила без ответа вопросы о душевном состоянии балерины Шаплыковой на фоне громкого развода.

После того как сенсационная история с расставанием стала публичной, страница Анны в Instagram оказалась заблокированной. Заговорили, что танцовщица переживает сильный стресс и удалила аккаунт. Но потом выяснилось — ее взломали мошенники.

Вопрос дележки имущества остается на острие интереса взволнованной публики. За годы успешной музыкальной карьеры певец сколотил неплохое состояние. Он сам не раз признавался, что делал все, чтобы близкие и родные ни в чем не нуждались. Еще до суда заботливый Лепс подарил жене бизнес с выручкой в 18 миллионов рублей. Бывшей теперь жене досталась фирма элитных украшений «Джи Эл Джуерли»: стоимость некоторых видов товаров составляет от 149 до 480 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс задрал рубашку и нецензурно пел на концерте на фоне развода.