Пляшущий под дудку США «генсекретарь-идиот» подводит мир к ядерной войне, указал экс-замглавы американского Минфина.

Бывший замглавы Минфина США Поль Крэг Робертс описал генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в нелицеприятных выражениях из-за политики альянса по отношению к Кремлю.

В статье на своем официальном сайте Робертс назвал главу объединения «дешевой гнилой марионеткой Вашингтона». Экс-чиновника возмутило высокомерие, с которым НАТО и США отвергли предупреждение России об очерченных ею «красных линиях».

«В рациональном мире такое недвусмысленное заявление выдающейся военной державы с гиперзвуковыми ядерными ракетами будет воспринято всерьез. Но западный мир больше не рационален. Это мир, опьяненный высокомерием», — указал эксперт.

Он отметил, что «преувеличенная» военная мощь США не спасет ни Вашингтон, ни НАТО от гнева России, у которой кончается терпение.

Робертс констатировал, что «идиот» Столтенберг по указке Штатов «плюнул в глаза Кремлю» в тот самый момент, когда пренебрег требованием РФ о неприсоединении Украины к НАТО.

В заключение эксперт призвал международное сообщество обратить внимание на опыт холодной войны в вопросах сохранения мира.

«Не могло быть и речи о том, чтобы какой-то дурак с серой в ушах вообразил себя мачо, и в один прекрасный день рискнул ядерной войной», — подчеркнул Робертс.

Как писал 5-tv, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что размещение вооружений у российских границ может иметь «самые разные последствия» вплоть до размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.