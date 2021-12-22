Рэпер Гуф женился на Юле Королевой

Рэпер Гуф связал себя узами брака с блогером Юлей Королевой. Влюбленные сыграли свадьбу в красивую дату — 21.12.2021. Скромными кадрами, сделанными в этот день, новоиспеченные муж и жена поделились в Instagram.

Подробности торжества знаменитости не раскрывали — предпочли сохранить интригу.

Коллеги Гуфа по шоу-бизнесу принялись поздравлять музыканта с женитьбой. Кто-то предположил, что артист наконец-то нашел ту самую и остепенился.

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«Ура!» - не сдержала эмоций Мари Краймбрери.

«Мужчина», - поддержал приятеля Тимати.

«Одна любовь», - написала ведущая Ксения Бородина.

Алексей Долматов в ноябре сделал предложение «руки и сердца» своей новой избраннице певице Юлии Королевой. Разумеется, на данное событие сразу же отреагировала экс-супруга рэпера Айза. Она попыталась высмеять знаменательное событие бывшего мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Айза готова оплатить свадьбу Гуфа с Юлией Королевой.