Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 22 декабря?

Среда — твердый день, совсем без сантиментов. Энергии настроены ломать задуманное и рушить планы. Металл месяца отчаянно рубит Дерево дня — щепки летят во все стороны.

Чтобы не попасть в энергетическую передрягу, стоит отложить на потом все свои важные дела. Особенно не надо осуществлять сделки с недвижимостью и ввязываться в проекты с точными сроками.

Идеально времяпрепровождение на среду — наряжать елку и фланировать по городу с пакетами новогодних подарков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.