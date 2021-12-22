Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 482

Не исключено, что все серьезные планы на этот день у вас будут рушиться.

Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 22 декабря?

Среда — твердый день, совсем без сантиментов. Энергии настроены ломать задуманное и рушить планы. Металл месяца отчаянно рубит Дерево дня — щепки летят во все стороны.

Чтобы не попасть в энергетическую передрягу, стоит отложить на потом все свои важные дела. Особенно не надо осуществлять сделки с недвижимостью и ввязываться в проекты с точными сроками.

Идеально времяпрепровождение на среду — наряжать елку и фланировать по городу с пакетами новогодних подарков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.82
-0.47 83.32
-0.30
Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

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