Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря
Не исключено, что все серьезные планы на этот день у вас будут рушиться.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 22 декабря?
Среда — твердый день, совсем без сантиментов. Энергии настроены ломать задуманное и рушить планы. Металл месяца отчаянно рубит Дерево дня — щепки летят во все стороны.
Чтобы не попасть в энергетическую передрягу, стоит отложить на потом все свои важные дела. Особенно не надо осуществлять сделки с недвижимостью и ввязываться в проекты с точными сроками.
Идеально времяпрепровождение на среду — наряжать елку и фланировать по городу с пакетами новогодних подарков.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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