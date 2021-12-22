Татьяна Навка рассказала, как коронавирус повлиял на ее отношения с мужем
Болезнь может приносить не только горе — во времена самоизоляции и локдаунов семья фигуристки проводит вместе время, которого, обычно, совсем немного.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Татьяна Навка рассказала, как эпидемия коронавируса повлияла на ее семейную жизнь — в интервью 7Дней.ru она поделилась тем, как происходит общение внутри ее семьи в то время, когда многие пары не выдерживают и разводятся.
Фигуристка призналась, что очень счастлива — настолько, что не может выделить конкретных моментов этого счастья. Самоизоляция и локдауны сильно повлияли на рабочее расписание звезды и ее мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, занятого на государственной службе.
«Да, все моменты счастливые! Я не могу выделить какой-то: и рождение дочки, и отпуск, и даже походы в магазин, и пандемия… И вечерние посиделки у телевизора, и уютные ужины, и когда я выступаю на шоу и нам с Надюшей папа дарит цветы», — откровенничала Навка.
А ведь такая идиллия царит не во всех домах — многие супружеские пары не выдержали вынужденного тесного общения. Но эпидемия разводов, вызванная пандемией, не затронула дом политика и фигуристки — напротив, они нашли еще больше счастья, новые интересы и проводили друг с другом много времени.
«В нашем случае произошло как раз объединение. Нам было весело и хорошо сидеть дома, мы много гуляли, готовили, занимались хозяйством, смотрели фильмы, читали, играли, веселились. Супруг приходил рано с работы, чего не случалось прежде за всю нашу историю… А еще в выходные он находился дома, хотя прежде часто в субботу работал или ехал в командировку», — радуется звезда фигурного катания.
Особенно много внимания супруги и их дочка уделили кулинарии — у каждого из них проснулась небывалая страсть к вкусной еде и ее готовке. Оказалось, что Песков — мастер шампура и мангала, у него получается отличный шашлык. Сама Навка каждый вечер открывала для себя новые рецепты и вспоминала старые, балуя домашних вкусными ужинами.
К сожалению, счастье в тесном кругу семьи не может продолжаться вечно — работа не ждет, особенно такая важная, как у Дмитрия Пескова. Недавно 5-tv.ru рассказывал о заявлении пресс-секретаря президента РФ на очередном брифинге с журналистами — он рассказал, что Кремль надеется на благоразумие канцлера Германии Олафа Шольца после дипломатического скандала.
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