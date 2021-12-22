Татьяна Навка рассказала, как коронавирус повлиял на ее отношения с мужем

|
Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 532

Болезнь может приносить не только горе — во времена самоизоляции и локдаунов семья фигуристки проводит вместе время, которого, обычно, совсем немного.

Татьяна Навка рассказала, как коронавирус повлиял на ее отношения с мужем

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Татьяна Навка рассказала, как эпидемия коронавируса повлияла на ее семейную жизнь — в интервью 7Дней.ru она поделилась тем, как происходит общение внутри ее семьи в то время, когда многие пары не выдерживают и разводятся.

Фигуристка призналась, что очень счастлива — настолько, что не может выделить конкретных моментов этого счастья. Самоизоляция и локдауны сильно повлияли на рабочее расписание звезды и ее мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, занятого на государственной службе.

«Да, все моменты счастливые! Я не могу выделить какой-то: и рождение дочки, и отпуск, и даже походы в магазин, и пандемия… И вечерние посиделки у телевизора, и уютные ужины, и когда я выступаю на шоу и нам с Надюшей папа дарит цветы», — откровенничала Навка.

А ведь такая идиллия царит не во всех домах — многие супружеские пары не выдержали вынужденного тесного общения. Но эпидемия разводов, вызванная пандемией, не затронула дом политика и фигуристки — напротив, они нашли еще больше счастья, новые интересы и проводили друг с другом много времени.

«В нашем случае произошло как раз объединение. Нам было весело и хорошо сидеть дома, мы много гуляли, готовили, занимались хозяйством, смотрели фильмы, читали, играли, веселились. Супруг приходил рано с работы, чего не случалось прежде за всю нашу историю… А еще в выходные он находился дома, хотя прежде часто в субботу работал или ехал в командировку», — радуется звезда фигурного катания.

Особенно много внимания супруги и их дочка уделили кулинарии — у каждого из них проснулась небывалая страсть к вкусной еде и ее готовке. Оказалось, что Песков — мастер шампура и мангала, у него получается отличный шашлык. Сама Навка каждый вечер открывала для себя новые рецепты и вспоминала старые, балуя домашних вкусными ужинами.

К сожалению, счастье в тесном кругу семьи не может продолжаться вечно — работа не ждет, особенно такая важная, как у Дмитрия Пескова. Недавно 5-tv.ru рассказывал о заявлении пресс-секретаря президента РФ на очередном брифинге с журналистами — он рассказал, что Кремль надеется на благоразумие канцлера Германии Олафа Шольца после дипломатического скандала.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 дек
В Петербурге со 2 января введут QR-коды для ресторанов и торговых центров
22 дек
Европе предрекли «коронавирусный шторм»
21 дек
В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ с 22 декабря по 20 января
21 дек
В Германии вводят из-за СОVID-19 «легкий локдаун», но для всех
21 дек
Дрозденко определил ограничения по COVID-19 в Ленобласти в праздничные дни
21 дек
В США скончался первый пациент с омикрон-штаммом COVID-19
20 дек
Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок
20 дек
В ВОЗ заявили о способности «омикрона» распространяться быстрее других штаммов
20 дек
Бой с тенью: почему в Великобритании не могут взять «омикрон» под контроль
20 дек
Экономический форум в Давосе перенесут из-за омикрон-штамма
-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.79
-0.03 83.15
-0.17
Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

Последние новости

15:43
Истерика будет? Айза поделилась эмоциями по поводу свадьбы Гуфа
15:32
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра
15:28
Дочь Марины Голуб: «Мама хотела ребенка от Анатолия Белого»
15:10
СК требует ареста ректора Казанского университета Гафурова по делу об убийстве
15:07
Татьяну Васильеву без сценического образа не узнали на фотографии
15:01
Цену на шампанское предложили поднять на 18%

Сейчас читают

Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января
Смертельное проклятье: какие вещи нельзя дарить и принимать в подарок
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год