Зеленский призвал нанести предупредительный удар по России

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 027

Президент Зеленский: нужно ввести против России превентивные санкции

Зеленский призвал нанести предупредительный удар по России

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Испуганный украинский лидер обращается к мировому сообществу с просьбой отбить у России любые мысли об «эскалации».

C якобы агрессивным поведением России на международной арене стоит бороться с помощью введения превентивных санкций. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с лидерами Литвы и Польши.

 При этом Зеленского так напугали заявления о возможном размещении на территории Белоруссии ядерного оружия, что он не припомнил, откуда точно они звучали.

 «Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть [размещено] ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу», — изложил свой сценарий глава государства.

В связи со своими опасениями Зеленский предложил нанести предупредительный удар, который, по его мнению, запугает РФ.

«Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — добавил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что 17 декабря лидеры стран Евросоюза единогласно пришли к заключению о необходимости продления санкций в отношении России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия уже адаптировалась к рестрикциям и даже извлекла из них выгоду. В частности, речь идет о развитии собственного производства импортозамещением.

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