Сломавшая позвоночник Брыльска в отчаянии: «Молюсь. Что будет далее, не знаю»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 058

Актриса Барбара Брыльска рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

Сломавшая позвоночник Брыльска в отчаянии: «Молюсь. Что будет далее, не знаю»

Фото: ТАСС / Zuma

По словам актрисы, ее ждет очень длительная реабилитация, сейчас звезда «Иронии судьбы…» не может даже выйти из дома.

Актриса Барбара Брыльска призналась: она в отчаянии, так как даже не представляет, как скоро сможет восстановиться после перелома позвоночника. Сейчас 80-летняя звезда «Иронии судьбы…» пребывает в тяжелом состоянии — физическом и психологическом. Время проводит дома, возможности увидеться с кем-то не имеет, о будущем говорить не решается.

Брыльска давно не выходит в свет и не ведет активной творческой деятельности. Свежие интервью с артисткой тоже нечасто мелькают в новостной ленте. Исчезновение с экранов прежде в СМИ связывали не только с преклонным возрастом, поговаривали даже, что актриса мучительно борется с онкологией. Как давно она повредила спину и насколько серьезен перелом, также доподлинно не известно.

По собственным словам, Брыльска пока не готова встречаться с журналистами и едва ли скоро сможет принять участие в новом проекте.

«Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник… Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — цитирует актрису PopCornNews.

Относительно подозрений на онкологию артистка возмутилась: «Что за слухи странные?». Раком, отметила Барбара Брыльска, она не больна. А тот факт, что редко появляется на публике, прокомментировала логично: как пожилой человек из группы риска по коронавирусной инфекции, она старается уберечь себя от потенциально опасных контактов с людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Охлобыстин назвал светскую львицу Божену Рынску омерзительным персонажем и свиньейиз-за ее язвительного комментария о трагедии с Ту-154. Внезапно в конфликт оказалась замешана Барбара Брыльска, воспринявшая ругательства на свой счет.

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