«Мне так нелегко сейчас. Не вижу смысла скрывать»: Костенко рассказала о трудностях после скандала с Тарасовым

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 1 043

Костенко рассказала о трудностях из-за родов после скандала с Тарасовым

«Мне так нелегко сейчас. Не вижу смысла скрывать»: Костенко рассказала о трудностях после скандала с Тарасовым

Фото: Instagram @tarasov23

Девушка ответила всем хейтерам, от которых вместо поддержки в последнее время слышала только критику.

На фоне недавно разразившегося скандала с Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым жена футболиста решила сделать еще одно провокационное заявление. В сторис на своей странице в Instagram она обратилась к хейтерам и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после родов.

Модель призналась, что ее фигура сейчас далека от идеала, однако напоминать ей об этом при каждом удобном случае и давить на больное звезда считает крайне неуместным.

«Думаете мне самой приятно видеть себя такой? Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться и разглаживаться, целлюлит…Зачем вы все время мне об этом пишите? Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность — это сложно. Низкий поклон женщинам, особенно тем, кто родил нескольких детей подряд. Это счастье, но это сложно. И пока легче не становится», - поделилась Костенко. 

Instagram @kostenko.94

В то же время светская львица поблагодарила за поддержку тех, кто входит в ее положение и помогает оправиться, вместо того, чтобы загонять в депрессию. 

С чем связано такое эмоциональное послание Костенко, до конца неясно. Возможно, после последнего скандала с Тарасовым она дала волю своим эмоциям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отписались друг от друга в Instagram после скандала на премии Fashion TV с участием бывшей жены спортсмена Ольги Бузовой. 

Накануне в Москве состоялось награждение главных модников среди селебрити. «Fashion-артистом года» стала Ольга Бузова. Очень обрадовалась, вышла на сцену, нашла глазами сидящего в зале экс-супруга и заявила: смотрит на икону стиля, кусает локти, сожалея, что потерял такую женщину. Даже дураком назвала.

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