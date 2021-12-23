«Мне так нелегко сейчас. Не вижу смысла скрывать»: Костенко рассказала о трудностях после скандала с Тарасовым

Девушка ответила всем хейтерам, от которых вместо поддержки в последнее время слышала только критику.

На фоне недавно разразившегося скандала с Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым жена футболиста решила сделать еще одно провокационное заявление. В сторис на своей странице в Instagram она обратилась к хейтерам и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после родов.

Модель призналась, что ее фигура сейчас далека от идеала, однако напоминать ей об этом при каждом удобном случае и давить на больное звезда считает крайне неуместным.

«Думаете мне самой приятно видеть себя такой? Я ненавижу кожу, которой еще разглаживаться и разглаживаться, целлюлит…Зачем вы все время мне об этом пишите? Мне и так нелегко сейчас. И больше не вижу смысла этого скрывать. Беременность — это сложно. Низкий поклон женщинам, особенно тем, кто родил нескольких детей подряд. Это счастье, но это сложно. И пока легче не становится», - поделилась Костенко.

Instagram @kostenko.94

В то же время светская львица поблагодарила за поддержку тех, кто входит в ее положение и помогает оправиться, вместо того, чтобы загонять в депрессию.

С чем связано такое эмоциональное послание Костенко, до конца неясно. Возможно, после последнего скандала с Тарасовым она дала волю своим эмоциям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отписались друг от друга в Instagram после скандала на премии Fashion TV с участием бывшей жены спортсмена Ольги Бузовой.

Накануне в Москве состоялось награждение главных модников среди селебрити. «Fashion-артистом года» стала Ольга Бузова. Очень обрадовалась, вышла на сцену, нашла глазами сидящего в зале экс-супруга и заявила: смотрит на икону стиля, кусает локти, сожалея, что потерял такую женщину. Даже дураком назвала.