Суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района

Московский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор Андрею Кулакову, вынесенный судьей Подольского суда на основании вердикта присяжных. Экс-главу Раменского района обвиняли в убийстве его любовницы Евгении Исаенковой.

«Отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в решении суда.

Помимо доказательств вины Кулакова, прокуроры указали в апелляционной жалобе на нарушения в ходе разбирательств. Так, у одного из присяжных вскрылось наличие судимости, у родственницы другого присяжного обнаружилось несколько судимостей.

Также прокуратура выяснила, что один из свидетелей по делу ранее имел психическое заболевание, и настаивала на недостоверности его показаний.

В свою очередь защита Кулакова выступила против приобщения этих материалов, сославшись на их недостоверность, и попросила суд оставить приговор без изменений.

Адвокаты считают, что доводы в апелляционном представлении прокуратуры надуманны и носят формальный характер. Сам Кулаков в последнем слове также попросил оставить в силе ранее вынесенный приговор.

«Весь судебный процесс был проведен без существенных нарушений. Прошу оставить оправдательный приговор в силе», — сказал подсудимый.

27 октября коллегия присяжных заседателей оправдала Кулакова. Пять человек проголосовали за его невиновность, лишь один посчитал вину доказанной. На основании вердикта присяжных 15 ноября Подольский городской суд вынес Кулакову оправдательный приговор.

Тело Евгении Исаенковой было найдено в мае 2019 года в салоне представительского Mercedes. Криминалисты установили, что женщина была задушена. По подозрению в убийстве был задержан ее любовник Андрей Кулаков. В ходе расследования было установлено, их связывал долгий роман, при этом у обоих были семьи.

По некоторым данным, последняя переписка любовников была не из приятных: Исаенкова якобы угрожала Кулакову разорвать отношения. На протяжении следствия Кулаков находился в СИЗО, во время судебного процесса настаивал на своей невиновности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем писал экс-глава района Подмосковья любовнице в день убийства.