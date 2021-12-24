Можно ли заменить дневную норму чистой воды другими напитками или супом

Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как поддерживать водный баланс в организме и нужно ли вообще дозировать количество потребляемой в сутки воды.

Человек более чем на половину состоит из воды. В нашем мозге, например, ее более 80%, не удивительно, что мы так часто забываем выключить утюг или накормить кота. В воде — жизнь человека, и без нее он проживет недолго. Методов оздоровления с ее помощью существует огромное множество, имеют место и разные представления о необходимой организму норме потребляемой в день жидкости.

Одни эксперты настаивают, что за сутки необходимо выпивать около двух литров чистой родниковой (плюс-минус в зависимости от массы тела), не считая других напитков и блюд на ее основе. Другие наоборот требуют сокращать количество жидкости, чтобы избежать отеков и прочих неприятностей. Кто из них прав? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

«Любые другие напитки — чай, кофе, соки и даже блюда с содержанием жидкости, такие как супы, бульоны, другие какие-то подобные блюда тоже приравниваются к общему количеству жидкости, которое человек потребляет в течение дня», — отметила доктор.

По словам Филипповой, в вопросе замены чистой воды аналогами один нюанс все же существует. Чтобы организм получил именно целительную жидкость, ему нужно отделить ее от сопутствующих компонентов при переваривании. Поэтому, если вы съели тарелку борща, к примеру, тело получит воды в граммах меньше, чем было супа в тарелке.

«Организму все равно необходимо поступление и простой воды, и другими напитками либо блюдами невозможно компенсировать потребность в жидкости на 100%. Поэтому какая-то часть обычной воды тоже должна в организм поступать», — добавила эксперт.

Мнение врача таково: рассчитывать норму чистой воды на день не нужно. Не стоит и через силу вливать в себя злосчастные два литра в сутки. Ориентироваться нужно на свое самочувствие и «запросы» тела. Если пить не хочется, если больше стакана пресной, как говорится, не лезет — не заставляйте себя.

«Ориентироваться надо на индивидуальные потребности и, конечно же, потихонечку, постепенно приучать свой организм пить воду. Если совсем не употребляется обычная вода, можно начать со стакана в день, с полстакана, и постепенно уже увеличивать это количество, но опять-таки основываясь на своих ощущениях и потребностях своего организма», — заключил Филиппова.

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