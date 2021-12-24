«Летящая» скандалистка: соседи о задушившей и бросившей детей в овраг матери

По мнению жителей села Прокудино под Саратовом, подозреваемая в убийстве сына женщина не раз вела себя странно, но трагедии никто не ожидал.

Жители села Прокудино Аткарского района Саратовской области не могут прийти в себя после известия о страшном преступлении. Двоих детей душили шарфом до бессознательного состояния. После чего выбросили замерзать в заснеженный овраг. Восьмилетний мальчик погиб, его пятилетнюю сестру нашли рядом еще живой. За жизнь девочки борются врачи реанимации. Главная подозреваемая — родная мать — задержана.

«Все плакали, все были в шоке, все село в шоке. Это же уму непостижимо! Как так можно? Девять месяцев носила, кормила, вырастила и убила! Как это? Повесить! Вчера все приходили и говорили — ее кусками рубить и собакам кинуть! Все против нее!.. Чем они тебе помешали — эти дети глупые? У них жизнь только начинается!» — сдерживая слезы, восклицала Тамара Читадзе.

Как рассказали жители Прокудино, семья подозреваемой проживала на краю села, женщина была необщительной, общества соседей сторонилась. Ее супруг был более разговорчив, водил ребятишек в магазин за сладостями, заводил разговоры с сельчанами. Ничто не говорило о нависшей над братом и сестрой опасности — они были веселы, а родители ни разу не купили в местном продуктовом алкоголь.

Но внешнее благополучие семьи омрачалось рядом странных поступков матери. Близко знакомая с ней Полина Николаевна — она сдала приезжим дом и пару раз оставалась посидеть с детьми — назвала предполагаемую убийцу «летящей» фантазеркой. Та все время говорила о светлом будущем, строила грандиозные планы. В садик и в школу, когда пришло время, ребят своих не отвела. Возможно, это было связано с назревшим разводом, думает Полина Николаевна.

«Как рассказывали, она в школе очень большой скандал учинила, орала там. Потом пришла вот вроде в магазин, ей сказали надеть маску, она начала орать: «Я законы знаю, я юрист!». Вот так вот. Раза, наверно, два они уезжали по делам, и детей оставляли со мной. Дети очень хорошие, девочка — она как ангелочек, никаких хлопот с ней не было… Недавно муж приехал и говорит: «У Зайцевых пожар был. Туалет подожгла. То есть у нее, наверно, уже такие заскоки были», — поделилась сельчанка.

По словам Полины Николаевны, она ни разу не заметила следов насилия на детях — не было ни ссадин, ни синяков, ни страха в глазах. Однажды, рассказала она, супруг подозреваемой в слезах бросался к детям и причитал, мол, никогда их больше не увидит — объяснял тем, что жена в суде рассказала о нем «всякие ужасы». После череды скандальных и странных историй, Полина Николаевна поняла, что лучше держаться от этой семьи подальше.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика, девочку госпитализировали с обморожением 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев, ребенок был практически задушен. В день сурового «наказания» за окном был мороз.

По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать за что-то разозлилась на детей и начала душить их шарфом — сначала сына, затем дочь, пока не перестали подавать признаки жизни. После этого вынесла детей на улицу, оставила в овраге и уехала из села. Правоохранители задержали ее в другом городе Саратовской области. СК по региону возбудил уголовное дело об особо жестоком убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство двух детей, «совершенное с особой жестокостью».

По данным СК, женщина раскаялась в содеянном, но постоянно меняет показания. Объяснения поступку, если это вообще возможно, не найдено. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, житель Нижегородской области убил кирпичом мать и закопал тело в огороде.