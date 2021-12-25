В Великобритании заявили об экономической катастрофе из-за России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 006

Аналитики предупреждают, что тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти на 56%.

В Великобритании заявили об экономической катастрофе из-за России

Фото: Depositphotos / SergeyP

Резкий рост цен на газ спровоцировал наступление масштабного экономического кризиса в Великобритании. Компании уже попросили правительство предпринять соответствующие меры, сообщает The Telegraph.

В частности, руководство EDF, Good Energy и Energy UK потребовало от властей урегулировать ситуацию с повышением цен на газ, так как это ведет страну к катастрофе. При этом эксперты связывают кризис в Великобритании с недостаточными поставками российского газа в Европу.

В Good Energy назвали ситуацию «национальным кризисом» и отметили, что такими высокими оптовые цены на газ и электричество в стране еще никогда не были. Об этом же говорят и в EDF, где считают, что положение в энергетике Великобритании в перспективе будет еще ухудшаться. При этом компании не могут поддержать потребителей, так как сразу же обанкротятся.

По данным аналитиков, тарифы на электроэнергию в стране вырастут на 56%. Сейчас среднее домохозяйство тратит на электричество 1277 фунтов стерлингов в год, но эта сумма может вырасти до двух тысяч фунтов.

В то же время цены на газ в Европе после ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина резко пошли вниз. В четверг тысяча кубометров стоила меньше 1200 долларов, что почти на 30% меньше установленного ранее исторического рекорда, когда цена на голубое топливо превысила две тысячи долларов.

По словам Путина, западные страны сами виноваты в возникшем энергетическом кризисе, однако упорно пытаются обвинить в происходящем Россию. Российский лидер возмутился звучащими с Запада обвинениями в адрес «Газпрома», который исправно выполняет контрактные обязательства и даже увеличивает поставки. Путин настоятельно порекомендовал странам Запада открыть глаза на происходящее и не думать, что на них «боженька заснул».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что идущие в Азию танкеры с СПГ резко меняют курс на Европу, где произошел резкий скачок цен на газ.

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