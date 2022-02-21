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Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 233 316

По мнению специалистов, будущий год слишком богат на двойки, от которых некоторым ничего хорошего ждать не стоит.

Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Фото: Depositphotos / Elenamer

Уходящий год был непростым для многих. Но и 2022-й будет не легче. Астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель в беседе с телеканалом «360» рассказали, рожденным в какие даты и годы стоит быть максимально осторожным в будущем году, чтобы не нарваться на неприятности, а кому Голубой Водяной Тигр принесет успех.

Сложнее всего в 2022-м придется рожденным под знаком Обезьяны, Быка и Змеи. Что касается нумерологии, то опасности для всех предвещает наличие большого количества двоек в числе будущего года. Они означают неопределенность и эмоциональные качели. Число 2022 года — шестерка, она связана с покровительством Венеры, которая обещает успех далеко не во всем и не всем.

«Однако двойки будут накладываться, и неуверенность будет как раз в этих сферах. Шестерка также сообщает о покровительстве Венеры, а большое количество двоек сообщает о присутствии Луны. Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи», — объяснила нумеролог.

Тяжелее всего в новом году придется людям, рожденным в даты с максимальным количеством двоек — 20 и 22 февраля 2022 года. Они будут сами по себе тяжелыми, но для рожденных в это время обещают особенные проблемы.

Однако символ года Тигр, несмотря на свою агрессивность, некоторым все же принесет много положительных моментов. Среди них, по словам нумеролога Таши Ункель, люди, рожденные под знаком Тигра, Лошади и Собаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя в 2022 году делать 12 знакам зодиака.

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