Что скрывала семья от актера Владимира Татосова до самой его смерти

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 004

Стало известно, что скрывала семья от актера Владимира Татосова до самой его смерти

Что скрывала семья от актера Владимира Татосова до самой его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Коллеги вспоминают артиста как невероятно интеллигентного, талантливого, вдумчивого человека.

Народный артист РСФСР Владимир Татосов, хорошо известный зрителям по ролям в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Соломенная шляпка» и многим другим, скончался на 96-м году жизни.

В последнее время он тяжело болел, однако родные до последнего скрывали от знаменитости страшный диагноз. У него была обнаружена злокачественная опухоль.

По словам актрисы и депутата Госдумы Елены Драпеко, семья старалась уберечь близкого человека от тяжелых переживаний.

«Он (Владимир Татосов — Прим. Ред.) страдал от онкологии, лежал в больнице, в урологическом отделении. После госпитализации у Володи взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжелые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться», — рассказала коллега и давний друг актера в интервью сайту KP.RU.

Советский и российский актер Владимир Татосов оставил богатое творческое наследие. На его счету более 70 -ти ярких, запоминающихся ролей в фильмах и сериалах, среди которых такие картины, как «Интервенция», «Крах инженера Гарина», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Немалую часть жизни актер посвятил работе в петербургских театрах. Публика хорошо знает его работы на сцене «Балтийского дома», «Приюта комедианта» и «Антрепризы имени Андрея Миронова».

Голосом Татосова говорят герои многих зарубежных фильмов. Любимы зрителями были и пародийные выступления актера на новогоднем шоу «Голубой огонек».

Коллеги вспоминают Владимира Михайловича как невероятно интеллигентного, талантливого, вдумчивого человека. Его уход стал большой потерей для отечественно кинематографа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложился творческий путь Владимира Татосова от мечты о небе до звезды «Голубого огонька».

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