Авербух трогательно понянчил своего подросшего сына: «Светлый помощник»

Фигурист Илья Авербух показал, как нянчит своего подросшего сына. Четырехмесячный Лев помог передвинуть своему отцу кружку на кухне, когда тот готовился к походу на работу. Молодая супруга олимпийского призера актриса Елизавета Арзамасова, которая и делала запись, увидев, как ее маленький мальчик помогает папе на кухне, не смогла сдержать эмоций и прокомментировала: «Ничего себе, папин помощник!».

«Пусть у каждого из нас всегда будет рядом такой „светлый помощник“. Ну, а я, вдохновленный миром детства, отправляюсь ставить „Снежную Королеву"», — написал Илья Авербух.

48-летний спортсмен достаточно редко показывает «семейные архивы». Гораздо чаще этим занимается его 26-летняя жена. Так недавно она поделилась кадрами с маленьким Львом в своем личном микроблоге в Instagram.

Подписчики же отметили внешнее сходство четырехмесячного Льва не только с отцом, но и матерью.

«Как похож на маму! Говорят, в таком случае, счастливым будет»;

«Чудесный помощник! Мамина копия, папина радость»;

«Рожденный в любви! Глазки папины! Чуть старше станет, вообще будет копия Илья!»

«Сынулька похож на обоих, счастья семье!» — поделились своим восхищением поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена экс-супруга Волочковой впервые показала лицо сына.