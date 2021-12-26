Авербух трогательно понянчил своего подросшего сына: «Светлый помощник»
Фигурист очень редко делится в социальных сетях «семейными архивами», в отличие от своей молодой супруги.
Фото, видео: Instagram @averbukhofficial
Фигурист Илья Авербух показал, как нянчит своего подросшего сына. Четырехмесячный Лев помог передвинуть своему отцу кружку на кухне, когда тот готовился к походу на работу. Молодая супруга олимпийского призера актриса Елизавета Арзамасова, которая и делала запись, увидев, как ее маленький мальчик помогает папе на кухне, не смогла сдержать эмоций и прокомментировала: «Ничего себе, папин помощник!».
«Пусть у каждого из нас всегда будет рядом такой „светлый помощник“. Ну, а я, вдохновленный миром детства, отправляюсь ставить „Снежную Королеву"», — написал Илья Авербух.
48-летний спортсмен достаточно редко показывает «семейные архивы». Гораздо чаще этим занимается его 26-летняя жена. Так недавно она поделилась кадрами с маленьким Львом в своем личном микроблоге в Instagram.
Подписчики же отметили внешнее сходство четырехмесячного Льва не только с отцом, но и матерью.
«Как похож на маму! Говорят, в таком случае, счастливым будет»;
«Чудесный помощник! Мамина копия, папина радость»;
«Рожденный в любви! Глазки папины! Чуть старше станет, вообще будет копия Илья!»
«Сынулька похож на обоих, счастья семье!» — поделились своим восхищением поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена экс-супруга Волочковой впервые показала лицо сына.
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