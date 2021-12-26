Звезда «Уральских пельменей» о Юлии Михалковой: «Целуемся, но не подруги»

Илана Юрьева очень сожалеет, что теперь экс-участница юмористов из Екатеринбурга не поддерживает связь со своими коллегами.

Артистка юмористического коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, почему экс-участница творческого объединения Юлия Михалкова не общается со своими коллегами. По ее мнению, артистка затаила обиду на коллектив.

По словам Иланы, она периодически видится с Юлией. На публике девушки тепло общаются, но потом почти не контактируют друг с другом.

«Лучше этот вопрос задать ей. Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги», — поделилась Юрьева.

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Илана предположила, что Юлия Михалкова решила «завязать с прошлым» и начать новую жизнь, а для этого очень часто люди «обрубают» старые связи. Вдобавок, была еще и обида.

«Мне кажется в жизни каждого человека есть моменты, когда он хочет завязать со своим прошлым, вычеркнуть всех из своего списка, распрощаться со старым окружением и начать новую жизнь <…> Мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу „Уральские пельмени“. К сожалению!» — добавила Юрьева в беседе с Cosmopolitan.

Илана поддерживала дружеские связи с бывшей коллегой. Между ними, как между главными красавицами коллектива, никогда не было конкуренции. Артистка призналась, что была расстроена тем, что после своего ухода Юлия Михалкова не хочет выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе «Уральских пельменей» со слов артиста коллектива Дмитрия Соколова.