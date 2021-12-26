В Великобритании ребенок родился «вывернутым наизнанку»

В Великобритании девушка родила ребенка «вывернутым наизнанку». Так называют редкий генетический дефект, из-за которого через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника и другие внутренние органы. Сама болезнь именуется как гастрошизис.

29-летнюю Эшли Фаулер еще на 12-й неделе беременности предупредили, что ребенок родится со страшным осложнением. Однако отважная девушка решила рожать, хоть и была в полном ужасе, когда узнала о диагнозе.

Роды принимали в специализированной клинике. Было сделано кесарево сечение. Органы ребенка, отделенные от тела, поместили в специальный пакет, чтобы затем трансплантировать. Самого малыша отправили в инкубатор, где кормили через специальный катетер.

Мать не успела даже подержать свое чадо на руках, как его унесли. Она только отметила, что ребенок не выглядел страдающим от боли. Он провел целых три недели в больнице, прежде чем смог начать жить без усилий со стороны врачей. Все это время Фаулер ежедневно подолгу ездила к новорожденному.

«Он дома и чувствует себя хорошо. Он оказался дома гораздо быстрее, чем мы ожидали. Мы назвали его Коа, что по-гавайски значит „боец“ или „борец“», — призналась отважная мать.

На данный момент ребенку уже пять недель. Единственное, что беспокоит родителей, — вес их маленького чада, рассказал Daily Mail.

«Три или четыре дня он был на морфине, после этого ему назначили парацетамол», — добавила обеспокоенная Фаулер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рождение в определенный день недели влияет на судьбу.