В России могут снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя

Снизить допустимый промилле алкоголя в крови водителя предложил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Таким мнением председатель комиссии по безопасности дорожного движения поделился в беседе с газетой «Ведомости».

Чиновник уверен — мера поможет снизить смертность на дорогах и сделать движение по автомагистралям более безопасным. Он уточнил, что в России за год в ДТП умирают больше 60 тысяч человек.

По словам Хуснуллина, чем больше количества алкоголя в организме у человека, тем выше вероятность аварий со смертельным исходом.

«Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — заверил он.

Хуснуллин уже предложил ужесточить наказание в этой сфере. Он выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за сам факт нахождения за рулем подшофе, а также для нарушителей, которые не раз попадались пьяными за рулем авто.

Отмечается, что на сегодняшний момент в крови водителей разрешено не более 0,3 грамм спирта на литр крови или 0,3 промилле.

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