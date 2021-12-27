В России могут снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 972

Ужесточение законодательства поможет снизить количество смертей на автодорогах, уверен зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

В России могут снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Снизить допустимый промилле алкоголя в крови водителя предложил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Таким мнением председатель комиссии по безопасности дорожного движения поделился в беседе с газетой «Ведомости».

Чиновник уверен — мера поможет снизить смертность на дорогах и сделать движение по автомагистралям более безопасным. Он уточнил, что в России за год в ДТП умирают больше 60 тысяч человек.

По словам Хуснуллина, чем больше количества алкоголя в организме у человека, тем выше вероятность аварий со смертельным исходом.

«Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — заверил он.

Хуснуллин уже предложил ужесточить наказание в этой сфере. Он выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за сам факт нахождения за рулем подшофе, а также для нарушителей, которые не раз попадались пьяными за рулем авто.

Отмечается, что на сегодняшний момент в крови водителей разрешено не более 0,3 грамм спирта на литр крови или 0,3 промилле.

Ранее 5-tv.ru писал, что юрист рассказал о новых запретах для курильщиков с 2022 года.

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