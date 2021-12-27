Билл Гейтс предрек беды в 2022 году из-за недоверия людей к власти

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 2 774

Наступающий год обещает быть гораздо более позитивным, чем нынешний — но недоверие людей к власти может все испортить, создав еще больший кризис.

Билл Гейтс предрек беды в 2022 году из-за недоверия людей к власти

Фото: ТАСС / Leon Neal

Тема:
Эпидемия коронавируса

Билл Гейтс оптимистично смотрит в будущее — 2022 год ему видится позитивным. Спад эпидемии коронавируса, технологические новшества, включая стремительное развитие компании Meta (бывший Facebook), и многие другие причины для оптимизма. Есть лишь одна проблема, которая угрожает перечеркнуть все светлое, что может произойти — недоверие людей к правительствам.

«Это одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего в преддверии 2022 года», — цитирует медиа-магната портал CNBC.

Институты власти должны играть самую большую роль в решении фундаментальных проблем человечества — глобальном потеплении, предупреждении эпидемий новых заболеваний, развитии технологий… Но миллиардер уверен, что многие избегают сотрудничать с властями из принципа — и даже не принимают их позицию.

«Если ваши люди вам не доверяют — они не поддержат большинство новых инициатив, и, когда разразится новый кризис — они не примут вашего руководства, необходимого для сдерживания прорыва», — уверен Гейтс.

Проблема стала очевидна благодаря эпидемии коронавируса — дезинформация, распространение «теорий заговоров» и протесты против антиковидных мер захлестнули не только США, но и многие другие страны мира.

Но тренд этот был заметен еще до пандемии ковида — американский опрос от 2019 показал, что 75% респондентов теряют веру в правительство.

Билл Гейтс уверен, что медиа и социальные сети напрямую влияют на стремительно растущую пропасть между людьми и правительствами — политически окрашенные статьи регулярно появляются в СМИ. Миллиардер уверен, что правительствам придется регулировать онлайн-платформы для того, чтобы вовремя пресекать распространение заведомо ложной информации.

И времени на это осталось совсем немного, и не только США — эффект «снежного кома» может захлестнуть общество, загубив остатки доверия к правительству, а это повлечет неслыханный доселе кризис. Только вот как в этой ситуации действовать, сам миллиардер не уверен.

«Обычно в заключение я высказываю свои идеи по решению проблемы. Но правда в том, что ответа на эту проблему у меня нет. Я продолжу искать идеи — особенно идеи молодежи, и надеюсь, что поколение, выросшее онлайн, найдет свежие решения для решения вопроса, берущего свое начало в сети», — заключил он.

Билл Гейтс и сам стал жертвой дезинформации во времена эпидемии коронавируса — в сети распространялись «пугалки» и теории заговора, рассказывающие о том, что миллиардер добавляет в вакцины от коронавируса чипы «для контроля населения планеты». На самом деле, медиамагнат уделяет много внимания решению проблемы COVID-19 — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что Гейтс предсказал скорый конец эпидемии благодаря достижениям медицины.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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