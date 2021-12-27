Найденного на морозе малыша в Хабаровском крае выписали домой

И в начале о жуткой истории из Хабаровского края, которая лишь по счастливой случайности не закончилась трагедией.

В городе Амурске водитель скорой помощи спас двухлетнего мальчика, который в 40-градусный мороз оказался на улице практически без одежды. Мужчина увидел, как ребенок прыгает возле подъезда, пытаясь согреться. Никого из взрослых рядом не было, а прохожие почему-то не обращали на малыша никакого внимания. Водитель скорой завернул мальчика в куртку и отнес в машину греться.

Обошлось без обморожений, здоровье ребенка вне опасности, его уже выписали из больницы. Выяснилось, что мама мальчика забыла закрыть дверь в квартиру, и ребенок сам вышел на улицу. В прокуратуре и следственном комитете уже начали проверку.