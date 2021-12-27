Прорвавшийся на территорию Виндзорского замка вооруженный мужчина хотел убить Елизавету II

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 638

Злоумышленник с арбалетом незадолго до попытки покушения записал видеообращение, в ходе которого рассказал о намерениях и причинах совершить преступление в отношении монаршей особы.

Прорвавшийся на территорию Виндзорского замка вооруженный мужчина хотел убить Елизавету II

Фото: www.globallookpress / I-Images

Вооруженный арбалетом 19-летний мужчина пытался попасть в Виндзорский замок, где ныне празднует Рождество 95-летняя Елизавета II, с целью ее убийства. Быстро среагировавшие спецслужбы королевской семьи успели задержать злоумышленника на территории замка, передает The Sun.

Мужчина при помощи веревочной лестницы смог перелезть через забор с шипами. Благодаря системе видеонаблюдения охрана заметила его и, находившийся в 500 метрах от личных покоев королевы, был задержан. Позже выяснилось, что незадолго до попытки покушения мужчина записал видео, в котором заявил о намерении совершить преступление и рассказал о своих мотивах.

«Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету, королеву. Это месть тем, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх, ситх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, теперь меня зовут Дарт Джонс», — заявил нападавший.

Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу.

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