Любовь с первого взгляда: как мгновенно привлечь внимание мужчины

На примере фильма «Сумерки» известный психолог Вероника Степанова раскрыла простой и эффективный способ заворожить любого представителя сильного пола.

Бывают случаи, когда вам встречается «тот самый» мужчина, но вы не знаете, как привлечь его внимание или заслужить восхищенный взгляд. И вот вы каждый день оказываетесь рядом, но никак не можете сделать первый шаг, ведь не знаете, что именно делать. Зато знает известный психолог Вероника Степанова, которая рассказала об особом способе соблазнения. Эффективность этого метода она продемонстрировала на примере фильма «Сумерки».

«Она останавливает на нем свой взгляд <…> Она очень долго на него смотрит, дожидаясь, пока он не развернет свои глаза и не увидит, что она долго на него смотрит <…> Просто долго смотреть — неприлично долго. То есть ты должна показать своему будущему партнеру, что ты заинтересована. Все!» — рассказала психолог на своей странице в Instagram.

По словам Степановой, мужчина подсознательно считывает этот сигнал, возбуждается и начинает предпринимать действия для соблазнения женщины. Он настраивается на нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно привлечь достойного мужчину при помощи тапок.