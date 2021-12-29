«Постаревшая» Ивлеева показала фото с гуляний и нарвалась на критику: «Лет так 76»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 020

Экс-звезда «Орла и решки» вероятно не стала всерьез беспокоиться об образе для одной из новогодних вечеринок. Потому наряд выбрала максимально простой. Однако вид звезды поклонников не впечатлил.

«Постаревшая» Ивлеева показала фото с гуляний и нарвалась на критику: «Лет так 76»

Фото: Instagram @_agentgirl_

Известная телеведущая и инстаблогер Анастасия Ивлеева любит удивлять публику необычными нарядами. Вот и в этот раз она решила не изменять себе. На своей странице в Instagram она сообщила поклонникам, что намеревается отправиться на корпоратив. А в качестве наряда решила надеть бархатный костюм ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Дополнила свой образ звезда белыми высокими сапогами на массивных каблуках.

«Я у мамы гулена», — похвасталась Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

Похвасталась и нарвалась на шквал критики. Подписчики обсудили буквально каждую деталь ее образа. Одни заметили, что Анастасия Ивлеева сильно постарела и выглядит явно старше своих лет, других не устроила поза телеведущей на фото, третьи решили поинтересоваться, какой стилист так безвкусно одел 30-летнюю знаменитость.

«Тебе не идет голубой цвет. Плюс 10 лет сразу»;

«Лет так 76»;

«Насть, стилиста не подскажете?»;

«Стала так старо выглядеть», — написали фолловеры.

Но не все оказались так категоричны, некоторые наоборот порадовались отсутствию комплексов и умению посмеяться над собой у Ивлеевой.

«Красивый орех»;

«Лучший образ 2021 года», — отметили настоящие поклонники.

В свою очередь Анастасия Ивлеева не стала отвечать ни на хвалебные комментарии, ни на негативные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой образ выбрала для себя Ивлеева для Бала дебютанток.

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