«Постаревшая» Ивлеева показала фото с гуляний и нарвалась на критику: «Лет так 76»
Экс-звезда «Орла и решки» вероятно не стала всерьез беспокоиться об образе для одной из новогодних вечеринок. Потому наряд выбрала максимально простой. Однако вид звезды поклонников не впечатлил.
Фото: Instagram @_agentgirl_
Известная телеведущая и инстаблогер Анастасия Ивлеева любит удивлять публику необычными нарядами. Вот и в этот раз она решила не изменять себе. На своей странице в Instagram она сообщила поклонникам, что намеревается отправиться на корпоратив. А в качестве наряда решила надеть бархатный костюм ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Дополнила свой образ звезда белыми высокими сапогами на массивных каблуках.
«Я у мамы гулена», — похвасталась Ивлеева.
Похвасталась и нарвалась на шквал критики. Подписчики обсудили буквально каждую деталь ее образа. Одни заметили, что Анастасия Ивлеева сильно постарела и выглядит явно старше своих лет, других не устроила поза телеведущей на фото, третьи решили поинтересоваться, какой стилист так безвкусно одел 30-летнюю знаменитость.
«Тебе не идет голубой цвет. Плюс 10 лет сразу»;
«Лет так 76»;
«Насть, стилиста не подскажете?»;
«Стала так старо выглядеть», — написали фолловеры.
Но не все оказались так категоричны, некоторые наоборот порадовались отсутствию комплексов и умению посмеяться над собой у Ивлеевой.
«Красивый орех»;
«Лучший образ 2021 года», — отметили настоящие поклонники.
В свою очередь Анастасия Ивлеева не стала отвечать ни на хвалебные комментарии, ни на негативные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой образ выбрала для себя Ивлеева для Бала дебютанток.
Читайте также
85%
0.15 83.20
-0.02
Нашли ошибку?