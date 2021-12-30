Певица МакSим сократила свой круг общения на 90% после двухмесячной комы

МакSим поделилась выводами, которые она сделала на исходе трудного для нее 2021 года. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото со своими дочками Машей и Сашей, а в комментарии сообщила, что на 90% сократила свой прежний круг общения. По всей видимости, теперь 38-летняя артистка целиком посвятит себя своим близким.

«Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% своего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот — такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем!» — написала МакSим.

Instagram @maksimartist

В конце июня МакSим заставила миллионы поклонников переживать о своем состоянии. Сначала она подхватила пневмонию, а после была госпитализирована с поражением легких. Позднее врачи приняли решение ввести звезду в медикаментозную кому — дышать самостоятельно она могла с трудом. COVID-19 ей так и не подтвердили, хотя позднее в интервью Ксении Собчак звезда призналась — коронавирус у нее все-таки был.

Певица также рассказывала, что фактически находилась на грани жизни и смерти. После того как она пришла в себя, ей понадобился еще месяц, чтобы медики отпустили ее домой.

В состоянии искусственной комы МакSим пробыла около двух месяцев. Все это время коллеги по шоу-бизнесу, поклонники и пресса активно обсуждали ее шансы на выздоровление. Нашлись и те, кто не постеснялся «хайпануть» на горячей теме. Так, скандальный шоумен Стас Барецкий публично заявил, что готов бесплатно организовать похороны певицы на одном из лучших кладбищ Москвы — «из любви к ее песням».

Другие знаменитости, наоборот, призвали коллег и прессу прекратить спекулировать на теме болезни МакSим и нагнетать вокруг нее истерию. В частности, с подобным заявлением выступила певица Наталья Штурм, потребовавшая от СМИ и Telegram-каналов не распространять домыслы и недостоверную информацию о состоянии МакSим.

Уже после того, как певица пошла на поправку, бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Глебова, известная как Беретта, обвинила ее в пиаре на болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем МакSим, по мнению скандального блогера Лены Миро, распускает слухи о своей беременности.