Не злите Тигра: что нужно надеть разным знака зодиака в Новый год

«Как Новый год встретишь — так его и проведешь» — старинная поговорка, которая передается из поколения в поколение. Однако она включает в себя не только само торжество или наведение предпраздничного порядка дома. Во многом ваш успех в следующем году будет напрямую зависеть от того, в чем вы его встретите. Ведь символ года — Черный Водяной Тигр очень привередлив к одежде, как и многие представители зодиакального круга, поэтому очень важно выбрать правильный наряд на новогоднее торжество.

Общие советы

Стоит избегать ярких цветов - в первую очередь красного. Ведь этот цвет олицетворяет огонь, а он, в свою очередь, противоположен водяной стихии символа года. Тигру при встрече 2022 года подойдут все оттенки синего, фиолетового, серого, зеленого и коричневого.

Тигр горд и не любит конкуренции, поэтому не стоит надевать вещи, имитирующие шкурку животного: никаких искусственных материалов, меха, звериных принтов и кожаных легинсов.

Стоит выбрать наряд в порыве ярких эмоций — это точно порадует Тигра.

Тигр будет в ярости, если вы наденете цвета или наряд предыдущего года.

Овен

Овны привыкли выделяться, но в этот Новый год нужно знать меру. Предпочтение стоит отдать трендам зимнего сезона: вещи простого кроя с парой акцентов — платье с вырезом или же полуспортивный стиль с бра-топом.

Телец

Тигр и Телец соотносятся в двух вещах– комфорте и зеленом цвете. Поэтому представителям этого знака зодиака к Новому году стоит поискать в своем гардеробе зеленые вещи из натуральных материалов. Изящные, струящиеся ткани станут отличной основой для новогоднего образа. Тельцы даже могут составить гармоничный образ из нескольких, казалось бы, несочетаемых цветов.

Близнецы

Сочетание двух разных стилей или гамм — это главный козырь в арсенале Близнецов. Они могут добавить к своему образу элемент небрежности или яркий аксессуар на плечи или руки — ими могут быть необычные рукава или бижутерия. Отличный вариант для Близнецов — брючный костюм. Только не стоит выбирать слишком обтягивающий вариант.

Рак

Ракам подойдет нежный образ спокойных оттенков — голубых, бирюзовых или бежевых. Например, шелковое платье, юбка миди с легкой блузкой. Изюминкой наряда могут стать украшения из серебра или жемчуга. Например, легкие и почти незаметные цепочки и серьги.

Лев

Львам лучше забыть о ярких цветах и сконцентрироваться на наполнении своего образа блестящими деталями. Для новогоднего торжества подойдет классическое платье-футляр, но тогда украшения просто необходимы. Однако знайте меру: пары золотых сережек или объемного кулона будет более чем достаточно.

Дева

Девам в эту новогоднюю ночь очень хорошо подойдет наряд из качественных материалов. Не поскупитесь на шелк или атлас. Идеально подойдет элегантное, но простое или комфортное вязаное платье. Водяному Тигру понравится легкая небрежность. Аксессуары должны подчеркивать стиль, а не создавать контраст.

Весы

В Новый год Тигр будет ожидать от Весов творческого подхода. Это может быть сочетание голубых или светло-серых оттенков с небольшими яркими акцентами. Классический стиль костюма можно разбавить элементом с орнаментом, воздушной кружевной отделкой или рюшами.

Скорпион

Классические брюки с легким кардиганом создадут отличный образ Скорпионам. Представители этого знака зодиака также могут себе позволить образ с обтягивающими элементом, но только одним. Возможно, настало время выгулять классическое черное платье.

Стрелец

Внимание Тигра будет приковано к Стрельцам, если они наденут одежду фиолетовых или коричневых оттенков. При этом количество одежды следует сократить в угоду качеству. Предпочтение стоит отдать объемным элементам. Попробуйте платье с рукавами-фонариками или многослойные, но не пышные наряды.

Козерог

Козероги могут надеть классический темный наряд или костюм из летящей, струящейся ткани. Хотя им подойдет и необычный комбинезон. Однако не делайте свой наряд излишне строгим. Добавьте легкости за счет плавных линий или аксессуаров, посоветовал сайт WMJ.ru.

Водолей

Водолеям подойдут светлые оттенки с одним ярким акцентом. Отличный выбор — это ассиметричный образ. Например, платье или блуза с оголенным плечом. Наряд Водолеев должен оставлять простор, поэтому выбирайте свободный крой.

Рыбы

Родная стихия символа года подскажет цветовую гамму для данного знака. Порадуют Тигра вещи синего или фиолетового оттенка. Однако идеальный вариант для Рыб — это бархатное платье или платье бельевого стиля. Можно рассмотреть образ с плиссированной юбкой и женственной блузой или топом.

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