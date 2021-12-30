Повезти может любому: «Русское лото» разыгрывает 2,5 миллиарда рублей

Директор по продажам «Столото» Роман Роменский рассказал, что розыгрыши крупных сумм уже стали традицей для россиян.

Россияне сейчас выстраиваются в очередь за счастливой жизнью. «Русское лото» разыгрывает в этот Новый год рекордно большой приз — один миллиард рублей. Что нужно знать, чтобы его выиграть, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Антон Золотницкий.

Предпраздничная очередь за покупками уже не кажется такой утомительной, если стоишь за билетом в новую жизнь, а перед глазами маячит мечта — миллиард рублей. Новогодний миллиард от «Русского лото».

«Я уже купила три билета. Просто так, на удачу. Вдруг повезет», — рассказала участница лотереи Юлия.

И повезти действительно может любому участнику. На улыбку фортуны рассчитывают и новички. Анна, например, впервые примет участие в новогоднем розыгрыше лотереи, но свою стратегию успеха уже выработала.

«Я действительно внимательно посмотрела на номера, которые стоят в поле билета, и постаралась выбрать именно те, где встречаются числа из моей даты рождения, из даты рождения моих родных или которые считаются в нашей семье удачными», — рассказала Анна.

Свой особый подход к удаче есть почти у каждого, кто пытается поймать ее за хвост. На кону в этом году более двух с половиной миллиардов рублей и победителей будет много. Участники уже гадают, какие бочонки окажутся самыми счастливыми.

Тринадцать — счастливое число! Эти бочонки, как и правила «Русского лото», без преувеличения знает вся страна. Такой лотереи нет больше нигде в мире. Поэтому неудивительно, что и новогодний миллиард уже успел стать доброй традицией.

Ожидание чуда подогревает его неизбежность. В новогоднем тираже «Русского лото» гарантированно будет разыгран тот самый заветный миллиард и еще тысячи других денежных призов.

«„Русское лото“, в принципе, — это уже огромная традиция нашего народа. И частенько люди собираются, это хороший повод для того, чтобы пригласить соседей и знакомых посидеть, приятно провести время. И это самый популярный подарок на Новый год. В истории мы знаем об одном миллиардере, и однажды миллиард был поделен между двумя участниками из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — рассказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Основные принципы государственных лотерей — честность и прозрачность. Поэтому новогодний розыгрыш традиционно пройдет в прямом эфире и под контролем независимой тиражной комиссии. Так что никто и ничто не сможет помешать настоящему новогоднему чуду. А пока, можно и помечтать.