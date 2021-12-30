Умер актер из сериалов «Каменская» и «Государственная граница» Владимир Поночевный. Известный советский, белорусский актер кино и ТВ скончался в возрасте 82 лет 29 декабря, однако об этом стало известно только сегодня. По информации «Российской газеты», артист ушел из жизни из-за последствий перенесенного COVID-19.

Владимир Поночевный в 22 года выпустился из ВГИКа, где учился на актерском факультете. При этом еще будучи студентом он уже смог дебютировать в кино. На экраны вышел драматический фильм «Юности наших отцов», в котором Поночевный снялся в эпизодической роли.

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Кроме того, зрители могли запомнить Владимира Поночевнова по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», «Государственная граница», «Время выбрало нас», «Каменская-1», «Полосатое счастье» и других.