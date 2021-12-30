В ПФР озвучили порядок выплат пособий семьям с детьми в предновогодние дни
Сообщается, что в график финансирования социальных выплат и пособий внесены изменения.
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В связи с предстоящими новогодними праздниками в график выплаты социальных пособий семьям с детьми внесены изменения. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.
Уточняется, что беременным женщинам и одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет ежемесячные пособия за декабрь 2021 года должны быть полностью перечислены 29–30 декабря.
В эти же числа будут направлены деньги в кредитные организации для ежемесячной выплаты из средств материнского капитала семьям с низкими доходами за январь 2022 года.
Ранее в Госдуме напомнили о положенных россиянам выплатах перед Новым годом. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что до 1 января россияне получат зарплаты, авансы и премии, которые должны были быть выплачены в период праздничных дней с 1 по 10 января. Пенсионные выплаты за январь уже заложены в государственный бюджет 2021 года, поэтому «новогоднюю» пенсию пожилые граждане получат в декабре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пособия можно будет получать семьям с детьми в России в 2022 году.
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