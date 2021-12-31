Падающие звезды: самые выдающиеся артисты России, ушедшие из жизни в 2021 году

2021 год оказался весьма насыщенным. Многие знаменитости заключили официальные браки, родили детей или вступили в новые отношения. Однако данный период запомнится не только хорошими новостями, ведь многие выдающие знаменитости покинули этот мир. Зачастую это происходило из-за коронавируса, но некоторые артисты ушли из жизни и по другим причинам.

Владимир Коренев

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Дата смерти: 2 января

Возраст: 80 лет

Владимир Коренев прославился благодаря роли Ихтиандра в советском фильме 1961 года «Человек-амфибия». Тогда юный студент ГИТИСа стал настоящим секс-символом, а сам фильм стал практически самым кассовым проектом, уступив первенство только американской картине «Великолепная восьмерка». Большую часть своей карьеры Коренев посвятил игре на сцене. Долгие годы он служил в театре имени Станиславского. Народный артист России умер из-за коронавируса.

Михаил Виноградов

vk.com /m_v_vinogradov

Дата смерти: 4 января

Возраст: 83 года

В четвертый день 2021 года перестало биться сердце криминального эксперта, профессора-криминалиста Михаила Виноградова. В школьные годы он увлекался журналистикой. За недолгую карьеру ему удалось взять интервью у экс-президента Кубы Рауля Кастро и написать о первом полете Гагарина для одного из изданий.

Позже он поступил в Первый московский мединститут на кафедру психиатрии, где защитил докторскую диссертацию на тему деформации психики сотрудников правоохранительных органов. Виноградов тщательно изучал алгоритмы действий маньяков, описывал психологические портреты преступников и особенности их поведения. Благодаря ему был составлен портрет Битцевского маньяка.

С 2009 года криминалиста стали приглашать на «Битву экстрасенсов», а многие журналисты интересовались его мнением о громких преступлениях.

23 декабря 2020 года криминалиста госпитализировали, но усилия врачей оказались тщетны. Виноградов умер из-за осложнений связанных с коронавирусом.

Борис Грачевский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Дата смерти: 14 января

Возраст: 71 год

Борис Грачевский внес огромный вклад в развитие телевидения и сферы юмора благодаря киножурналу «Ералаш». Проект стал настоящей «кузницей талантов», которые сейчас покоряют телевидение и киноиндустрию. Режиссер создал «Ералаш» в 1974-м году совместно с драматургом Александром Хмеликом, а в 2002 году стал его художественным руководителем. На юмористических зарисовках программы выросло не одно поколение.

Жизнь кинорежиссера оборвалась в середине января из-за COVID-19. Изначально Грачевский лечился дома, но из-за осложнений ему пришлось отправиться в госпиталь. Поражение легких знаменитости достигло 75%.

Василий Лановой

РИА Новости / Владимир Федоренко

Дата смерти: 28 января

Возраст: 87 лет

Василий Лановой был очень востребованным актером не только благодаря своей благородной внешности, но и актерскому таланту. Именно по этой причине ему часто доставались роли дворян и офицеров. Однако своей главной работой он считал игру в фильме «Полосатый рейс», где ему досталась короткая роль.

За жизнь актера врачи боролись практически целый месяц и Лановой даже пошел на поправку. Однако 28 января артисту стало хуже, и медики не смогли его спасти.

Владимир Меньшов

ТАСС / Щукин Алексей

Дата смерти: 5 июля 2021 года

Возраст: 81 год

Владимир Меньшов снял всего пять больших картин — «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а вот сыграл — в сотне фильмов! Он без преувеличения стал самым «снимающимся режиссером». Его киногерои были яркие, солидные, властные! Маршал Жуков, Генерал Конев, Александр Меньшиков, партийный куратор хоккея из «Легенды N17». Но, все это Владимир Меньшов в шутку называл «милым хобби». А вот то, что режиссер способен сделать жизнь людей лучше и ярче, верил свято.

В конце июня 2021 года режиссеру диагностировали COVID-19 в легкой форме. Однако позже он был госпитализирован с двусторонней пневмонией и третьей стадией дыхательной недостаточности. Оскароносный режиссер умер утром 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. 8 июля кинематографиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Петр Мамонов

www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Дата смерти: 15 июля

Возраст: 70 лет

Петр Мамонов стал широко известен публике благодаря советской и российской рок-группе «Звуки Му», которую он основал в начале 1980-х годов. Также он запомнился своими ролями в таких легендарных кинокартинах, как «Остров», «Царь» и «Такси-блюз». Однако несмотря на успех, артиста настиг кризис, и он обратился в религию.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни 15 июля, не сумев одолеть коронавирус. Долгое время он находился в состоянии медикаментозного сна, но врачам не удалось стабилизировать его состояние.

Игорь Кириллов

ТАСС / Б. Кавашкин и В. Яцина

Умер в ночь на 30 октября

Возраст: 89 лет

Игорь Кириллов закончил театральное училище имени Щепкина. Карьера диктора началась на Шаболовке в 1957 году. Почти четверть века возглавлял дикторский отдел Первого канала, вел трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года», программы «Время» и «Телескоп». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, обладал почетными званиями заслуженного и народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. В 2001 году получил титул «Человек-эпоха».

В сентябре диктор был госпитализирован в Боткинскую больницу. Из-за тромбоза сосудов медикам пришлось ампутировать ему ногу. Незадолго до запланированной выписки в клинике он подхватил коронавирус. В ночь на 30 октября ведущий скончался 90-м году жизни.

Виктор Коклюшкин

www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Дата смерти: 12 ноября

Возраст: 75 лет

С серьезными намерениями в литературу Коклюшкин пришел в 1969-м, стал публиковать юмористические рассказы в разных изданиях, в том числе «Литературной газете» и «Клубе 12 стульев». В 1980 году начал писать для эстрады.

Параллельно с первыми шагами на эстраде сатирик окончил театральные курсы ГИТИСа, начал создавать собственные номера. Особенно запомнились публике серии монологов «Але, Люся» и «Мы с Петькой». С его произведениями срывали овации на сцене такие знаменитости, как Евгений Петросян и Елена Степаненко, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.

Виктор Коклюшкин скончался 12 ноября. Считанных дней не дожил до 76-летия. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Валерий Гаркалин

www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Дата смерти: 20 ноября

Возраст: 67 лет

Известный российский актер, сыгравший в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Хандра», «Детки напрокат», «Счастье — это…», «Катала», «Крыша» умер 20 ноября. Перед этим за состояние артиста долгое время переживали его родственники. Дело в том, что Гаркалин перенес несколько инфарктов и его инфицирование коронавирусом для всех стало полной неожиданностью. Его госпитализировали с 70-80% поражения легких. Состояние знаменитости ухудшалось изо дня в день и его ввели в медикаментозную кому. Спасти актера не удалось, хотя, по словам его дочери, Гаркалин был вакцинирован. Она считает, что ситуацию усугубили сопутствующие коронавирусу заболевания.

Нина Русланова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Дата смерти: 21 ноября

Возраст: 75 лет

За годы карьеры Нина Русланова сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Наиболее известна она по картинам «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем» и «Кин-дза-дза».

У артистки уже давно были проблемы со здоровьем. Изначально ее госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. По словам дочери, у нее начались осложнения из-за халатности врачей: инфаркт, обнаружение полипа и пневмония. Позже тесты показали положительный результат на COVID-19. Когда Русланову перевезли в другую больницу, ей не была оказана своевременная помощь, из-за чего народной артистки России не стало.

Александр Градский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Дата смерти: 28 ноября

Возраст: 72 года

Александр Градский прославился благодаря своему музыкальному таланту. Ему давались такие разные музыкальные жанры, как опера, эстрада и даже рок. Он написал более 200 песен, а его главный хит «Как молоды мы были» популярен до сих пор.

В последние дни жизни коллеги стали замечать изменения в состоянии артиста. Он стал хуже разговаривать, тяжелее передвигаться. Однако Градский постоянно отказывался от госпитализации до тех пор, пока его состояние не стало критическим.

В конце ноября известный композитор был срочно госпитализирован с подозрением на инсульт во время записи эфира шоу «Голос». Он скончался 28 ноября из-за ишемического инсульта. Коллеги артиста считают, что здоровье артиста ухудшилось из-за перенесенного в сентябре COVID-19.

Нина Ургант

ТАСС / Белинский Юрий

Дата смерти: 3 декабря

Возраст: 92 года

Нина Ургант родилась в семье офицера в 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Также в ее фильмографии более пяти десятков киноработ. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.

Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино.

Звезда советского кино скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Как стало известно, в последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей. За несколько лет до кончины врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александра Градского «оживили» в финале шоу «Голос».