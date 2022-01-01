🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 января 2022 года, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 января 2022 года, убывающая Луна в знаке Стрельца принесет представителям многих знаков зодиака удачный день для общения, встреч и знакомств. Коммуникационные навыки сегодня будут на высшем уровне. В то же время в преддверие новолуния многие будут ощущать некую вялость, сонливость и леность. С этим не стоит бороться, лучше посвятить день отдыху и отказаться от любых активностей. Иначе возрастет вероятность попасть в неприятности.

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♈ Овен

Овны, особенно те, кто сильно увлеклись уединением, вылезайте из норы. Ваши лучшие друзья чувствуют, что вы ими пренебрегаете. Научитесь находить баланс между «я» и «мы». Пусть те, кто рядом с вами, знают, что о них заботятся. Ваши отношения с вашими братьями и сестрами также очень важны сейчас. Пригласите их в гости сегодня вечером или напишите своим близким сердечную записку о том, насколько ценно их присутствие в вашей жизни.

Космический совет: дайте знать о своих чувствах.

♉ Телец

Если не сейчас, то когда? Вселенная дает вам шанс начать все сначала. Отпустите страхи, Тельцы! Отпустите запреты! Вы готовы превратиться в самую мощную версию себя. Помните, что смирение — это сверхсила. По пути вам встретятся вещи, которые вы может быть не поймете. Не бойтесь обращаться к наставнику или другу за помощью.

Космический совет: Вселенная даст вам шанс начать все сначала.

♊ Близнецы

Дом — это там, где ваше сердце. Сегодня вы обнаружите, что радость проистекает из простых вещей. Например, когда вы делитесь свежеиспеченным пирогом с любимыми или наблюдаете, как базилик, который вы посадили на подоконнике, пробился к свету. Потратьте некоторое время на организацию и перестановку вещей, чтобы они были легко доступны, когда они вам нужны больше всего. Пока вы занимаетесь этим, создайте уголок Дзен, где вы можете органично проводить время, потягивая чай, слушая душевную музыку и записывая свои мысли (разумеется, без гаджетов).

Космический совет: создайте комфортное пространство вокруг себя.

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♋ Рак

Как вы относитесь к бурным романам, Раки? Хотя, это не имеет значения. У вас не будет времени, чтобы собраться с мыслями сегодня. Вселенная удивит вас своей выходкой. Отправляйтесь навстречу знакомствам, открыв свои объятия. И помните, что вы достойны любви и заслуживаете того, чтобы вас любили. Не позволяйте страху и неуверенности в себе саботировать радость, которую вы испытываете в этот момент.

Космический совет: кто сказал, что вам нельзя закрутить бурный и страстный роман?

♌ Лев

Если жизнь кажется вопросом с множественным выбором, то это потому, что так оно и есть. Изучите каждый из вариантов перед вами. В то время как некоторые из них обещают быть исполненными, другие просто хорошо выглядят на бумаге. Умение видеть разницу — вот где проявляется ваша мудрость, Львы. Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите путь, что выровняет вас с золотым будущим, о котором вы мечтали. Да, это потребует от вас некоторых усилий, и это нормально. Ругать себя за то, что вы выбираете себя — это излишне.

Космический совет: не бойтесь отказываться от ненужного.

♍ Дева

Вы знаете, что мешает вашему будущему? Бремя прошлого. Обратитесь к боли, которую вы подавляли в себе, Девы. Поговорите с демонами, которые скрывались вокруг. Что делать, если это повод, чтобы начать все сначала? Влюбленным Девам пришло время пересмотреть свои отношения. То, что вы общаетесь друг с другом определенным образом, не означает, что вы должны продолжать это делать. Проведите открытый и честный разговор с любимым человеком о том, что кажется вам настоящим.

Космический совет: перепишите правила совместного существования.

♎ Весы

Если у вас есть к кому-то чувства, винить в этом остается только звезды. Ну вот так вышло! Не ждите, пока в вашей жизни случится что-то еще, Весы. Возьмите дело в свои руки, но помните, что нельзя теряться в грезах. Оставайтесь в настоящем. Ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. Для кого-то сегодня есть повод сделать первый шаг, для кого-то: пригласить на ужин возлюбленного, с которым уже не первый год вместе.

Космический совет: возьмите дело в свои руки.

♏ Скорпион

Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Скорпионы. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать. Тем же, кто все еще ищет кого-то особенного — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика.

Космический совет: приглядитесь к знакам Вселенной, тогда вам удастся изменить жизнь.

♐ Стрелец

У Вселенной на вам есть планы, Стрельцы. И они помогут вам наконец стать единым целым с самим собой — влюбленным и счастливым. А потому, расслабьтесь и доверьтесь всему, что происходит вокруг вас. Даже если вам кажется, что происходит что-то странное, не торопитесь делать выводы — все только во благо. Верьте, звезды замышляют соединить вас и вашу половинку. Если вы недавно с кем-то расстались или сильно повздорили, дайте себе время. Доверьтесь Вселенной и у вас все получится даже лучше, чем в самых смелых мечтах.

Космический совет: дайте себе время, необходимое для обработки ваших эмоций.

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♑ Козерог

1 января у Козерогов будет крайне благоприятный день, готовьтесь принимать подарки! В первый день 2022 года вы как никогда почувствуете заботу и чувства близких людей. Не бойтесь ответить взаимностью. Откройте свое сердце и позвольте своим истинным чувствам стать публичными. Сегодня наступает сезон под девизом «любить и быть любимым». Но не ограничивайте эту мысль только романтическими связями. Пусть ваши друзья, члены семьи и коллеги также узнают, насколько они особенные для вас. Не забывайте и про братьев наших меньших, уделите им внимание, погладьте своих пушистых котов или собаку, и насладитесь теплом в ответ.

Космический совет: почувствуйте любовь близких и сохраните в сердце это нежное чувство.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вам предстоит пройти путь от тьмы к свету. Звезды считают, что в последнее время вам действительно было непросто. Но теперь все изменится — наступает белая полоса. Чтобы помочь светлому периоду жизни прийти, сосредоточьтесь на всем хорошем в вашей жизни. То, о чем вы давно мечтали и молились, примет осязаемую форму.

Космический совет: готовьтесь стать счастливыми.

♊ Рыбы

Все действительно разваливается или это стройка чего-то нового? Голос в вашей душе говорит вам, что разрушение является частью процесса творения, и что скоро все пойдет к лучшему. Хорошо, что вас окружают люди, которых вы любите, люди, которые вас глубоко понимают и хотят помочь вам развиваться. Рыбы, некоторые узы неразрушимы, и это то, за что вам действительно нужно быть благодарными.

Космический совет: окружите себя людьми, которые помогут вам развиваться.

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