Финансист Сосновский назвал валюты, которым грозит крах в 2022 году

Валюты нескольких государств, в том числе Турции, ожидает крах в 2022 году. Об этом заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По его словам, ситуация с турецкой валютой вызвана непредсказуемой экономической политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Лира стремительно дешевеет, государственные валютные резервы падают, ставка находится на уровне 14% (это бесконечно далеко от практически „бесплатных“ денег в Евросоюзе, США, Японии и так далее), иностранные инвесторы уже начинают уходить и даже бежать из турецких активов», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Также Сосновский назвал государства с развивающимися экономиками, чьи доходы зависят от экспорта сырья и энергоносителей. В их числе Узбекистан и Бразилия, где наблюдается высокая инфляция, замедлен экономический рост, а курс национальных валют снижается по отношению к доллару США.

Также эксперт указал на Аргентину, где кризис в экономике длится десятилетиями, а ключевая ставка находится на рекордном для мировой экономики уровне 38%. По мнению Сосновского, курс аргентинской валюты также продолжит снижение.

Ранее финансовый аналитик Андрей Плотников спрогнозировал в 2022 году падение рубля по отношение к доллару. По его мнению, к концу года стоимость американской валюты вполне может составить 77-78 рублей. В связи с этим Плотников порекомендовал хранить деньги в диверсифицированной корзине — рубли, доллары и евро.

Накануне Нового года доллар в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,4% и превысил 75 рублей впервые с 30 ноября текущего года. Также впервые с конца ноября курс евро превысил 85 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном ограничении конвертации рубля в другие иностранные валюты. Такие санкции рассматривают в США в отношении России в ответ на ее якобы готовящееся «вторжение» на Украину.