Физиотерапевт Гальперин назвал простейший способ восстановиться после новогодних излишеств

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 8 238

Головная боль, тошнота и общее состояние «разбитости» после бурного празднования возникают у многих.

Фото, видео: depositphotos / ambrozinio; 5-tv.ru

Традиционные новогодние застолья с огромным количеством разнообразных блюд и алкогольными напитками — большая нагрузка на организм, которая может привести к неприятным последствиям для здоровья, если не соблюдать меру.

Головная боль, тошнота и общее состояние «разбитости» после бурного празднования возникают у многих.

О том, как проще всего восстановиться после праздничных излишеств 5-tv.ru рассказал врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

По словам эксперта, если вы не злоупотребляете спиртным и в целом ведете здоровый образ жизни, то никакие искусственные меры вашему организму не понадобятся. Стоит просто дать себе время на то, чтобы прийти в себя после бурного празднования.

«Восстановиться после праздников очень просто. Если мы перегружаем свой организм пищей или принимаем избыточное количество алкоголя, то нужен просто отдых. Организм сам восстанавливается со временем. Не нужно прибегать ни к каким искусственным методам. Для большинства людей это проходит безболезненно, если мы не злоупотребляем регулярно», — отметил врач.

Между тем, наши предки в давние времена прибегали к весьма оригинальным способам борьбы с похмельем. Например, в Монголии существовала традиция готовить такое целебное снадобье, как маринованные овечьи глаза. Правда, рекомендаций, как употреблять сие варево, не сохранилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, эксперт назвал салат-долгожитель новогоднего стола.

-3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.29
0.64 84.07
0.87
Астропсихолог назвала даты рождения людей, которым 2022 год откроет новые...

Последние новости

16:22
Ученый из Греции рассчитал время окончания пандемии коронавируса
16:04
Физиотерапевт Гальперин назвал простейший способ восстановиться после новогодних излишеств
15:52
Легкие закуски для новогодних посиделок: ТОП-3 блюд из яиц от шеф-повара Емельяненко
15:36
Российских хоккеистов сняли с рейса из-за нарушения масочного режима
15:21
Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»
15:05
Самые «аварийные»! Какие знаки зодиака устроили больше всего ДТП в 2021 году

Сейчас читают

Астропсихолог назвала даты рождения людей, которым 2022 год откроет новые возможности
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Астропсихолог назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год