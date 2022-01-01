Физиотерапевт Гальперин назвал простейший способ восстановиться после новогодних излишеств

Традиционные новогодние застолья с огромным количеством разнообразных блюд и алкогольными напитками — большая нагрузка на организм, которая может привести к неприятным последствиям для здоровья, если не соблюдать меру.

Головная боль, тошнота и общее состояние «разбитости» после бурного празднования возникают у многих.

О том, как проще всего восстановиться после праздничных излишеств 5-tv.ru рассказал врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

По словам эксперта, если вы не злоупотребляете спиртным и в целом ведете здоровый образ жизни, то никакие искусственные меры вашему организму не понадобятся. Стоит просто дать себе время на то, чтобы прийти в себя после бурного празднования.

«Восстановиться после праздников очень просто. Если мы перегружаем свой организм пищей или принимаем избыточное количество алкоголя, то нужен просто отдых. Организм сам восстанавливается со временем. Не нужно прибегать ни к каким искусственным методам. Для большинства людей это проходит безболезненно, если мы не злоупотребляем регулярно», — отметил врач.

Между тем, наши предки в давние времена прибегали к весьма оригинальным способам борьбы с похмельем. Например, в Монголии существовала традиция готовить такое целебное снадобье, как маринованные овечьи глаза. Правда, рекомендаций, как употреблять сие варево, не сохранилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, эксперт назвал салат-долгожитель новогоднего стола.