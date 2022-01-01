Попало в голову: подполковник из Москвы погиб в Новый год при взрыве фейерверка

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Игорь Рязов
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Подполковник полиции погиб в Новый год под Рязанью при взрыве фейерверка

Попало в голову: подполковник из Москвы погиб в Новый год при взрыве фейерверка

Фото: Depositphotos / ebacklund

Правоохранитель, боровшийся с преступлениями в сфере IT и с незаконной игровой деятельностью, скончался на месте после ранения в голову. Установку для запуска салюта он размещал сам.

Подполковник полиции погиб при запуске фейерверка в Захаровском районе Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранитель получил ранение в голову.

Трагедия произошла в селе Федоровское — примерно в полночь 1 января. Погибший правоохранитель приехал туда из Москвы, где служил в старшим оперуполномоченным в отделении по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Мужчина был холост и воспитывал маленького сына. По факту его гибели ведется проверка.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, погибший подполковник полиции боролся с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности. В Новый год он вместе с семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Полицейский сам установил пусковую установку, затем во время салюта произошел взрыв. В результате мужчина получил травмы черепа и погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 громких происшествий в России в новогоднюю ночь. Кто-то едва не лишился дома, а кому-то еще долго предстоит залечивать множественные гематомы.

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