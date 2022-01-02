Лорак ответила на слухи о разводе с мужем из-за Лазарева: «Обожаю Сережку!»

Звезду российской эстрады Ани Лорак давно подозревают в тайном романе с певцом Сергеем Лазаревым: нежные совместные фото, объятия, поцелуи в гримерках… Молодая артистка годами уходила от ответа на прямой вопрос об отношениях, но, наконец, настало время «раскрыть карты».

Журналист телеканала СТВ поинтересовался: действительно ли Лорак просто дружит с Лазаревым? А может, между селебрити есть нечто большее? Возможно ли, что ради красивого певца артистка даже развелась со своим влиятельным мужем?

«Ой, я обожаю Сережку! Не буду ни опровергать, ни подтверждать. Пусть будет некая интрига», — сказала Ани Лорак.

Instagram @anilorak

Между тем, певица напомнила, что не только с Лазаревым ее связывают тесные отношения. Есть еще, к примеру, поп-король российской эстрады — Филипп Киркоров. Она назвала музыканта особенным человеком и заметила, что тот даже крестил ее дочь. Эта идеальная дружба длится долгие 15 лет.

Dni.ru отмечает, что первой большой любовью Ани Лорак был ее продюсер Юрий Фалеса. Правда, свадьбы так и не случилось. После разрыва молодая звезда закрутила роман с турком Маратом Налчаджиоглу. У пары родилась наследница София, но даже это не смогло уберечь брак от краха. В январе 2019 года певица вновь стала свободной женщиной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сильно изменилась Ани Лорак перед праздниками и почему ее было сложно узнать.