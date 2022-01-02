Берегите себя: астролог рассказала о смертельных рисках в январе 2022 года

Наступивший 2022 год обещает быть интересным и полным сюрпризов. Однако те, кто думает, что Голубой Тигр уже взял бразды правления в лапы, сильно ошибаются. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог, психолог и биоэнергет Елена Искра рассказала, чего ждать от января и кто может спровоцировать неприятности.

Баланс на грани

По словам эксперта в области эзотерики наступивший месяц целиком и полностью подчиняется символу прошлого года — Металлическому Быку. Это время обострения ситуаций и отношений. Велики риски угодить в ловушку или стать заложниками неприятных обстоятельств. Кроме того, уходя, рогатый может дать «пинка», спровоцировав проблемы со здоровьем.

«Особое внимание нужно уделить своему здоровью, обезопасить себя максимально. Быть крайне аккуратными с транспортом, потому что по всем астрологическим прогнозам, это месяц, который весьма небезопасен с точки зрения автокатастроф и авиакатастроф. Вполне возможно, что мы станем свидетелями подобных происшествий», — заметила Искра.

А в заключение добавила, что напряженность сохранится вплоть до 2 февраля. Затем, когда все устаканится, станет гораздо легче.

Ранее 5-tv.ru публиковал восточный гороскоп на январь 2022 года.