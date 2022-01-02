Биоэнергет назвала идеальные дни для зачатия и любых начинаний в январе 2022-го

Планировать жизнь легче, когда есть детальный прогноз от астролога. В этом, как никто другой, убеждена биоэнергет и психолог Елена Искра. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт рассказала, чего ждать от января 2022 года, когда лучше планировать зачатие детей и начинание новых важных дел.

Внимание к цифрам!

По словам Искры с астрологической точки зрения год Голубого Тигра начнется 2 февраля. До этого над миром все еще будет властвовать Металлический Бык, но и влияние первого зверя начнет ощущаться, поэтому не исключены катарсисы. В какие-то дни преобладает позитивная энергия, в другие — негативная. Это легко высчитать, если погрузиться в эзотерику.

Биоэнергет сообщила, что в период до 2 февраля очень важно следить за своим здоровьем, а также сконцентрироваться на достижении главных целей. Как говорится, и невозможное сейчас возможно. Только нужно постараться!

По словам Елены Искры в январе звезды благоволят всем, кто захочет обзавестись потомством. Для этого нужно всего лишь украсить запад квартиры маятником или эзотерическим котом с машущей лапкой — символами постоянства и бесконечности, а кровать поставить изголовьем к югу. Ну или в крайне случае украсить южную сторону спальни расцветающим растением — символом жизни.

Рожденные в 2022 году дети будут очень умными и невообразимо талантливыми, поэтому упускать момент не стоит, уверена астролог. Искра перечислила даты и время максимально благоприятные для зачатия. Важно также обращать внимание на сторону света, где лучше всего заниматься любовью.

5 января: с 01:30 до 03:30, с 13:30 до 15:30 — южное направление;

13 января: с 05:30 до 07:30, с 09:30 до 11:30 — северо-восточное направление;

17 января: с 01:30 до 03:30, с 13:00 до 15:30 — южное направление;

25 января: с 01:30 до 03:30, с 13:30 до 15:30 — северо-восточное направление;

29 января: с 05:30 до 07:30, с 09:30 до 11.30 — южное направление.

В эти же даты и время очень выгодно заключать сделки, подписывать контракты, отправляться в путешествия и налаживать отношения с окружающими. Сама Вселенная благоволит начинаниям, даря непередаваемую положительную энергию.

«Весь спектр любых начинаний будет иметь очень серьезную поддержку. Что нужно сделать в эти дни и в этот отрезок времени, в частности: провести влажную уборку и позвонить несколько секунд в металлический колокольчик. Такие простые активации позволят поддержать те намерения, которые вы имеете. Неважно, верите вы или не верите, важна сила намерения, то, что вы вкладываете в свои желания и насколько вы готовы действительно принять то или иное событие в своей жизни», — дополнила совет астролог.

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