Надежный путь к сердцу: как влюбить в себя представителя любого знака зодиака

Первое свидание — это всегда настоящее испытание, ведь вы совсем не знакомы с внутренним миром человека, эмоциями и его переживаниями. Если вы сделаете что-то неправильно, то легко остаться без второго свидания или вовсе испортить отношения навсегда. Ведь у каждого человека есть целый ряд особенностей, зная которые можно легко влюбить в себя любого представителя зодиакального круга.

Овен

Поскольку Овнами движет страсть к преодолению различных преград, то и вам нужно быть слегка неприступными. Но главное — не злоупотребляйте этим. Хоть этот знак зодиака не злопамятен и готов прощать за небольшие «шалости», перебарщивать с этим не стоит.

Главный совет: будьте всегда веселы и интересны. Пускай жизнь бьет ключом!

Телец

Достаточно консервативный знак. Тельцы обожают классику: цветы, вино, кино. Долгие ухаживания — это то, на что придется пойти ради Тельцов.

Главный совет: не пытайтесь ускорять ваши отношения. С Тельцами должно быть все методично и постепенно.

Близнецы

Эстетический голод Близнецов нужно удовлетворять. Вы можете провести совместный вечер в театре, музее или на концерте. Это обязательно должно быть культурное мероприятие.

Главный совет: приготовьтесь к куче разговоров обо всем на свете.

Рак

Проводя свидания с Раком, будьте готовы познакомиться с семьей данного знака. Он очень быстро приведет вас к своим родственникам, чтобы получить их одобрение.

Главный совет: не стесняйтесь беседовать с родителями Рака на важные и серьезные темы.

Лев

Вам придется осыпать комплиментами Львов на протяжение всех ваших отношений. Они обожают похвалу — польстить горделивому знаку будет очень просто. Даже при таком темпераменте, Львы гордятся не только собой, но и своими партнерами.

Главный совет: готовьтесь полностью посвятить себя Львам.

Дева

Дева — знак-перфекционист. Иногда их требования доходят до такой степени занудства, что сорванное свидание вам просто-напросто могут не простить. Поэтому проверьте еще раз — заказан ли столик на сегодняшний вечер.

Главный совет: вам не удастся исправить Дев, придется просто смириться с тем, какие они есть. Тогда будет вам счастье.

Весы

В отношениях с Весами вам нужно уметь поддержать интеллектуальную беседу. Этот знак не конфликтен, Весы ценят сбалансированные отношения. Любой вопрос они привыкли рассматривать со всех сторон, но иногда эти рассуждения могут сильно утомить.

Главный совет: важно помнить, что для Весов нет ничего однозначно хорошего или плохого.

Скорпион

Отношения со Скорпионами строятся на взаимном доверии. Если этот знак почувствует, что вы с ним не искренни, то будьте уверены — ваши отношения скоро закончатся.

Главный совет: вам простят любую ошибку, но вранье — никогда.

Стрелец

Стрельцы боятся серьезных отношений, поэтому они склонны к легким романам. Не стоит посягать на их независимость, а лучше периодически подразнивать. Они должны думать, что на их свободу никто и ничто не посягает. Пока они в этом уверены — Стрельцы ваши навеки.

Главный совет: Стрелец — это очень активный знак. Будьте готовы к частым путешествиям.

Козерог

Козерогам необходимо кем-то восхищаться, поэтому хвастайтесь перед ними своими достижениями — это определенно впечатлит данный знак. Если вы расскажете о своей цели, Козероги с удовольствием станут вашими надежными спутниками на пути к ее достижению. Особенно, если эта цель действительно окажется впечатляющей.

Главный совет: для несерьезных отношений этот знак однозначно не подойдет, но если вы настроены серьезно, то Козерог — это лучший выбор.

Водолей

Водолеи отличаются принципиальностью и вдумчивостью. Они готовы мириться с людскими недостатками, но только если их не скрывают. Не зря они выбирают себе умных, порядочных и великодушных партнеров.

Главный совет: порой Водолеи могут казаться отрешенными, но не стоит это принимать на свой счет.

Рыбы

Для Рыб не существует ничего невозможного, поэтому не стоит их сталкивать с реальностью и говорить правду. Если они услышат, что их планы неосуществимы, то Рыбы погрязнут в уныние. Ведь важнее всего для этого знака — их планы. Относитесь к ним с уважением.

Главный совет: чтобы избежать конфликтов, проявите понимание и сочувствие к Рыбам.

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