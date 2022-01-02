Фанаты поздравляют Настю Каменских с грядущим пополнением: «Так долго ждали!»
На новогоднем фото певицы поклонники разглядели «признаки» грядущего материнства.
Фото: Instagram @kamenskux
Поклонники Насти Каменских поздравляют ее с первой беременностью. Поводом стали новогодние фотографии певицы с мужем, которые она опубликовала в Instagram. На них Настя и Потап позируют на фоне новогодней елки, одетые в одинаковые свитеры. При этом на одном снимке певица выглядит беременной, хотя характерную полноту ее фигуре вполне мог придать объемный наряд.
Однако фанатам и этого случайного намека хватило, чтобы поверить в долгожданную беременность их любимицы. В комментариях они уже вовсю поздравляют Каменских с предстоящим материнством.
«Так долго ждали, даже не верится»;
«Настя на себя не похожа совсем… Может, она в положении, конечно, и изменилась чуток»;
«Настя, желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства»;
«Беременна Настя»;
«Тоже видится, что беременна? Ждем пост с подтверждением», — пишут радостные поклонники.
Каменских уже не впервые «вводит в заблуждение» фанатов относительно своей беременности. Минувшим летом она опубликовала ролик, в котором танцует в коротком облегающем топе и черных брюках. Поклонники тут же обратили внимание на якобы округлившийся живот певицы и забросали ее вопросами о беременности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Каменских и Потапа, которые начали сотрудничать в 2006 году, однако к бракосочетанию пришли только в 2019-м.
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