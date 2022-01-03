Кардиолог показала, как правильно измерять пульс — видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 10 403

Кардиолог Хачирова объяснила, как правильно измерять пульс

Фото, видео: Depositphotos / mary_smn; 5-tv.ru

Асият Хачирова продемонстрировала традиционный метод самодиагностики, который занимает меньше минуты.

Как правильно измерить свой пульс, не имея под рукой специального прибора? Чтобы ответить на этот вопрос, кардиолог Асият Хачирова эксклюзивно для 5-tv.ru записала видео, в котором рассказала и наглядно показала всю процедуру.

Для начала у основания большого пальца руки находите косточку и выемку над ней. Затем прикладываете к этому месту указательный, средний и безымянный пальцы другой руки и нащупываете пульс.

«Когда вы нащупаете пульс, нужно посчитать число ударов за 15 секунд. Например, мой пульс за это время составил 20 ударов. Чтобы посчитать количество ударов в минуту, вы должны 20 умножить на четыре. То есть мой пульс составляет 80 ударов в минуту, что соответствует норме», — пояснила кардиолог.

Она добавила, что норма пульса для здорового человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, при каком пульсе врач-кардиолог Юрий Конев рекомендует срочно вызывать скорую помощь.

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