🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 января, растущая Луна в знаке Водолея обещает насыщенный день в плане общения. Будьте внимательны к советам окружающих. Также день хорошо подходит для того, чтобы проявить инициативу и показать себя с лучшей стороны. Поверьте в свои силы и действуйте.

♈ Овен

Общий эмоциональный фон дня благоприятный. У вас появится возможность отдохнуть от рутинных забот и посвятить время тому, что вам действительно интересно. Подходящее время для самообразования, изучения темы, которая вас давно увлекает. Приятно будет пообщаться с давними друзьями. Они могут рассказать вам много нового.

Космический совет: займитесь самообразованием.

♉ Телец

Насколько хорошо сложится этот день зависит только от вас самих. Строит отбросить сомнения и действовать смелее, если вы рассчитываете добиться ощутимых результатов. Важно не слушать чужие советы, а просто поверить в свои силы. Тогда все обязательно получится так, как вы хотите.

Космический совет: проявите инициативу.

♊ Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье. Новогодние возлияния не прошли для вас бесследно, стоит пересмотреть питание. Полезны будут прогулки на свежем воздухе. За компанию можете позвать друзей. Вместе вы отлично проведете время.

Космический совет: обратите внимание на свое здоровье.

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♋ Рак

Для Раков эмоциональный фон нестабилен, не исключены конфликты. Если вы не хотите надолго испортить отношения с окружающими, стоит воздержаться от резкой критики. Хорошенько подумайте, прежде, чем что-то говорить. 4 января ваши суждения могут быть истолкованы неправильно.

Космический совет: не критикуйте близких.

♌ Лев

В этот день многие захотят вывести вас из равновесия. Однако поддаваться на провокации не стоит. Старайтесь сохранять спокойствие даже если вам кажется, что претензии окружающих по отношению к вам ничем не обоснованы. Поверьте, очень скоро всем станет очевидно, что правда на вашей стороне.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации.

♍ Дева

Возможно, вы отдыхали слишком долго, потому что накопилось немало дел, требующих вашего внимания. На первый план сегодня выйдут бытовые и семейные проблемы. Пришло время взбодриться и взять ситуацию под контроль.

Космический совет: перестаньте лениться.

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♎ Весы

4 января вы склонны многое излишне драматизировать. Высказывания окружающих могут задеть ваше самолюбие, но не придавайте большого значения словам. Не стоит с пеной у рта доказывать свою правоту, так вы только усугубите конфликт. Лучше займитесь любимым делом, вспомните о хобби, которое вы забросили. Так вы сможете отвлечься от грустных мыслей и ни с кем не поссоритесь.

Космический совет: не придавайте большого значения словам других о себе.

♏ Скорпион

Благоприятный день для того, чтобы провести его в уютной обстановке с близкими людьми. Не стоит планировать каких-то грандиозных дел. На них просто может не хватить сил. Останьтесь дома, побалуйте родных и себя чем-то вкусным и полезным. Общение с теми, кто вам дорог, наполнит вас приятными эмоциями и энергией, которая понадобиться вам совсем скоро.

Космический совет: уделите время семье.

♐ Стрелец

Внимательно отнеситесь ко всей поступающей информации. Не исключено, что из случайно беседы вы сможете узнать много нового о том, что вас давно интересовало. День также подходит для физической активности. Займитесь не сложными упражнениями на свежем воздухе — так вы приведете в тонус тело и мысли.

Космический совет: не пропустите ценный совет.

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♑ Козерог

День будет насыщенным в плане общения. Некоторые разговоры могут показаться утомительными, но в итоге полученная информация пойдет вам на пользу. Только при условии, что вы сможете грамотно распорядиться полученными сведениями.

Космический совет: направьте полученную информацию в нужное русло.

♒ Водолей

Вас ждет яркий и насыщенный день. Сегодня вы будете в центре событий и вам это понравится. Будьте смелее, и тогда все узнают о ваших талантах. Появится возможность проявить свои лучшие качества — не упустите ее.

Космический совет: будьте смелее.

♊ Рыбы

Сегодня вам захочется повеселиться, но благоприятное время для этого еще не наступило. Поэтому лучше взять себя в руки и настроиться на работу. Рутинные обязанности могут показаться вам скучными и утомительными, однако сдаваться нельзя. Дело в том, что именно сейчас вы закладываете фундамент для своего успеха в будущем. А расслабиться вы еще успеете, когда будете наслаждаться результатом своих трудов.

Космический совет: сосредоточьтесь на делах.

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