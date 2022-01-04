Лера Фрост резко высказалась о Бородиной: «Сутулая мне давно уже не интересна»

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост резко высказалась о Ксении Бородиной на фоне заявлений ее бывшего мужа о предполагаемых изменах.

Давнюю соперницу телеведущей еще во время развода не раз видели в компании Курбана Омарова, а сама Бородина открыто обвиняла ее в интимной связи с бизнесменом, когда они были в браке.

Связь с Омаровым Фрост отрицает, однако к его экс-жене явно испытывает сильнейшую неприязнь, которую девушка не упустила возможности продемонстрировать сейчас, когда Омаров заявил, что жена изменяла ему с его приятелем еще во время их семейной жизни.

Отвечая на вопрос подписчиков, имел ли место быть, на ее взгляд, факт измены, Фрост припомнила Бородиной все их былые стычки и не стала стесняться в выражениях.

«Сутулая мне давно уже не интересна. Скажу одно: то, что человек говорит о других, говорит это и о себе. И то, кем она меня оскорбляла и выставляла, показало в итоге, кто она такая. Время всегда все расставляет по своим местам. На этом тема данной особи закрывается», — приводит слова модели StarHit.ru.

Instagram @lerafrost

Недавно Курбан Омаров заявил, что Бородина якобы изменяла ему с его «шестеркой» — так он назвал приятеля Тимофея Симищенко, которых в последнее время стал частым гостем в доме телеведущей и даже принимает участие в семейных праздниках. Бизнесмен также пообещал опубликовать компромат на неверную, по его мнению, бывшую супругу, если она будет запрещать ему видеться с их общей дочкой Теоной.

На все это Бородина подчеркнула, что никогда не изменяла Омарову, а вот о прошлом бывшего мужа, могла бы многое рассказать. Однако не хочет придавать это огласке из-за общей дочки, которой не нужно знать о своем папе, так как «там слишком много грязи».

На защиту телеведущей встала и ее подруга Ольга Орлова. По словам певицы, экс-муж Бородиной ведет себя мелочно и прикрывается детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Миро ответила вставшей на защиту Бородиной Орловой.