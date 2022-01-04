Блогер Блиновская устроила истерику во время интервью Собчак: «Плюну в рожу!»

Ксения Собчак во время интервью довела до истерики блогера Елену Блиновскую, на 40-летии которой она еще совсем недавно выступала в качестве ведущей.

Беседа журналистки с автором известных в сети «марафонов личностного роста» для шоу «Осторожно: Собчак» получилась весьма напряженной и в какой-то момент показалось, что блогер окончательно вышла из себя.

Многие вопросы светской львицы вызывали столь явное раздражение у Блиновской, что она просто отказывалась на них отвечать и совсем не спешила делиться секретами своего бизнес-успеха.

Собчак в какой-то момент намекнула на некомпетентность интернет-коуча, на что получила гневную отповедь с угрозой.

«Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт», — заявила Блиновская в то время, как они сплавлялись на лодке по реке.

Также не понравились блогеру вопросу о доходах и налогах. В выражениях она не стеснялась.

«Потому что ответ на то, сколько я зарабатываю, нужен тебе, а Rolls-Royce нужен мне… Да отвали ты от меня! Да потому что ты лезешь мне в трусы! Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?» — воскликнула коуч.

Впрочем, на своей странице в Instagram Блиновская рассказала своим поклонником, что ей было скучно во время беседы с Собчак. Тем не менее блогер отметила, что испытывает радость от такого опыта, потому что зрители видели только смонтированную часть этой встречи, а многое осталось за кадром.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Миро раскритиковала Собчак за честное фото 1 января.