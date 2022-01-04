Таро-прогноз на 2022 год для всех знаков зодиака

Мифология таро сильно отличается от мистических предзнаменований зодиакального круга. Однако даже карты, основанные на итальянских сказаниях, могут трактоваться через призму таинственных созвездий. Но эти предсказания будут существенно отличаться от привычных, ведь каждый знак соотнесен с определенной арканой, которая оказывает свое влияние на гороскоп 2022 года.

Овен

Колесница (в прямом положении)

2022 год для Овнов будет связан с успехом. Проявится он как на финансовом поприще, так и в карьере. Самое главное — не сомневаться. Предстоящая пора предоставит вам отличную возможность оставить в прошлом все предрассудки и бытовые проблемы. Честный труд и самодисциплина только помогут вам добиться желаемого результата. Улучшится ваше здоровье. Овны без пары наконец-то обретут свою истинную любовь.

Телец

Император (в прямом положении)

В 2022 году представителям знака предстоит проявить свои лидерские качества. Причем не только в работе, но и в семейных делах. В этом деле деспотизм и тирания — будут самыми неверными тактиками. Тельцам стоит проявить чуткость и заботу к близким и коллегам. Власть — это большая ответственность, поэтому пускай она принесет только благо приближенным к вам людям.

Близнецы

Смерть (в перевернутом положении)

Все ненужное Близнецам останется в прошлом. После бурь и потрясений в 2021 году им придется хорошенько отдохнуть — уделяйте больше времени этому занятию. Не пытайтесь сделать все и сразу или окунуться с головой в работу и заботы, ведь все хорошее вас обязательно настигнет и без этого. В любовной сфере у Близнецов тоже будет все отлично, но стоит знать меру, ведь такая возможность будет дана вам не для развлечения, а для того, чтобы вы научились проявлять нежность и мудрость в отношениях.

Берегитесь порчи: Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не навлечь беду

Рак

Отшельник (в прямом положении)

В этом году у Раков появится ментор, который укажет верный путь к дальнейшему развитию и одарит ценными советами. Однако не стоит его специально искать, он сам войдет в вашу жизнь. В 2022 году Раки смогут освободиться от долгов и найти собственное «Я», которое они потеряли в борьбе за выживание. В финансовом плане у них все стабильно, поэтому в предстоящем году стоит потратить свои силы на духовные практики.

Лев

Мир (в перевернутом положении)

Львам комфортно в своем мире, который оберегали и выстраивали долгие годы. Однако в 2022 году им предстоит понять, что мир гораздо шире, чем кажется, ведь люди вокруг Львов — это не просто инструменты, они настоящие соратники и партнеры. И пока представители этого знака не поймут простой истины, они не будут иметь успеха. Также одинокие Львы наконец-то обретут пару.

Дева

Влюбленные (в прямом положении)

Предстоящий год для Дев — это год любви. Одинокие представители знака могут рассчитывать на головокружительный роман, который в будущем перерастет в крепкие отношения. А Девы, состоящие в браке, только сильнее убедятся в верности своего выбора, им предстоящий год поможет отринуть все мысли об измене. А вот в рабочей сфере предстоит что-то поменять.

С глаз долой: какие вещи в доме стоит спрятать от гостей, чтобы не навлечь беды

Весы

Дьявол (в перевернутом положении)

В 2022 году перед Весами падут все преграды. Они смогут ясно видеть весь предстоящий путь. Именно поэтому у них начнет все получаться: мечты сбудутся, а негативные эмоции будут постепенно уходить. В предстоящую пору Весы обретут внутреннюю силу, которая поможет противостоять страхам. Если Весы состоят в токсичных отношениях, то в этом году они наконец-то с ними покончат.

Скорпион

Маг (в прямом положении)

На целый год Скорпионам будет дарована загадочная космическая энергия. Ее хватит на все сферы жизни: будь то семья, работа или друзья. Представители этого знака смогут разрешить проблемы на работе, вернуть или обрести свои настоящую любовь и получить неплохую прибыль. Для этого даже не стоит прилагать титанических усилий. Стоит только сфокусироваться на результате.

Стрелец

Звезда (в прямом положении)

Аркана Звезды олицетворяет надежду, радость и крепкое здоровье. Дары будут сыпаться на Стрельцов как из рога изобилия — в работе, семье, любви или финансах. Особое внимание стоит уделить общению с людьми. Новые знакомства могут серьезно повлиять на развитие вашей карьеры и на всю вашу дальнейшую жизнь. Однако 2022 год преподаст Стрельцам хороший урок: не позволяйте гордости перерастать в гордыню.

Трагедия Дориана Грея: ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся приближения старости

Козерог

Шут (в прямом положении)

Шут велит Козерогам отправиться на поиски приключений. Им стоит откинуть все сомнения и направиться в путь. Возможно, это путешествие откроет для Козерогов новое знание. Им можно смело браться за новое дело, ведь представителям знака хватит навыков и умений, чтобы справиться с ним. Козерогам стоит почаще выпускать свои эмоции на свободу, хотя бы в компании друзей. Ребячество и радостный настрой помогут натолкнуть вас на полезные идеи.

Водолей

Башня (в перевернутом положении)

Водолеям предстоит выплеснуть все свои эмоции наружу, ведь им не нужны прежние переживания, которые не стоят их нервов. А дальше аркана Башни расставит все по своим местам. В 2022 году Водолеям предстоит повышение по карьерной лестнице, они смогут познать свои истинные стремления. Главный урок для представителей этого знака: терпение всегда вознаграждается.

Рыбы

Луна (в перевернутом положении)

В 2022 году Рыбам придется научиться полагаться на свою интуицию. Принимайте решения взвешенно и осторожно. Вам нужны только факты. Периоду хаоса в вашей жизни наконец-то придет конец: все обманщики будут разоблачены, а фортуна отблагодарит вас за ясность ума. В романтических отношениях Рыбы смогут избавиться от неуверенности и предрассудков, что сделает ваш союз по-настоящему крепким.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году.