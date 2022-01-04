Приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 3 532

Ксения Алферова приурочила публикацию к 14-летней годовщине со дня смерти актера.

Приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Приемная дочь актера Александра Абдулова Ксения Алферова поделилась архивными фотографиями со своим отцом. Данную публикацию она приурочила к 14-летней годовщине со дня смерти актера.

«Папы не стало 3 января больше десяти лет назад. Мне кажется, это было совсем недавно. «Я очень скучаю. Мне тебя страшно не хватает! Твоя партизанка Тамарка», — поделилась артистка на своей странице в Instagram.

47-летняя актриса с теплотой вспоминает время, проведенное с приемным отцом. Знаменитость постоянно ее поддерживал, гордился и не переставал что-то выдумывать, чтобы развеселить дочку. 

Instagram @ksenialferova

«Как все его любили, замечательный человек и профессионал своего дела»,

«Нам тоже очень не хватает Александра Абдулова... Светлая память… Шикарный актер…»

«Отличный отец у Вас был, Ксения!»

«Он бы Вами гордился!» — поддержали подписчики актрису.

Хотя биологическим отцом Ксении Алферовой и был болгарский дипломат Бойко Гюгов,  своим родным она считала именно Абдулова.

Актер Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года из-за рака легких четвертой стадии. В преддверии праздника он отпросился у врачей из больницы, чтобы провести новый год с родными. Дождавшись речи президента, он отправился обратно в клинику. На третий день после праздника наступила смерть. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут вдова и дочь Александра Абдулова спустя 14 лет после смерти актера.

-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Схватка с судьбой: какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году

Последние новости

21:27
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии нового штамма COVID-19 в России
21:11
В каком случае после смешения алкоголя и лекарств слезет кожа
20:52
Непряева поскользнулась и оттолкнула французскую лыжницу после финиша
20:36
Приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями
20:20
Пользователи жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram
20:07
Блогер-миллионник из Челябинска попал в жуткое ДТП: «Все вдребезги, кроме меня»

Сейчас читают

Бьет исподтишка: Чем опасна акромегалия, которую подозревали у скончавшихся братьев Богдановых
Одна ложка какого дешевого продукта поможет снизить уровень сахара в крови
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год