Приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редкими фотографиями

Приемная дочь актера Александра Абдулова Ксения Алферова поделилась архивными фотографиями со своим отцом. Данную публикацию она приурочила к 14-летней годовщине со дня смерти актера.

«Папы не стало 3 января больше десяти лет назад. Мне кажется, это было совсем недавно. «Я очень скучаю. Мне тебя страшно не хватает! Твоя партизанка Тамарка», — поделилась артистка на своей странице в Instagram.

47-летняя актриса с теплотой вспоминает время, проведенное с приемным отцом. Знаменитость постоянно ее поддерживал, гордился и не переставал что-то выдумывать, чтобы развеселить дочку.

Instagram @ksenialferova

«Как все его любили, замечательный человек и профессионал своего дела»,

«Нам тоже очень не хватает Александра Абдулова... Светлая память… Шикарный актер…»

«Отличный отец у Вас был, Ксения!»

«Он бы Вами гордился!» — поддержали подписчики актрису.

Хотя биологическим отцом Ксении Алферовой и был болгарский дипломат Бойко Гюгов, своим родным она считала именно Абдулова.

Актер Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года из-за рака легких четвертой стадии. В преддверии праздника он отпросился у врачей из больницы, чтобы провести новый год с родными. Дождавшись речи президента, он отправился обратно в клинику. На третий день после праздника наступила смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут вдова и дочь Александра Абдулова спустя 14 лет после смерти актера.