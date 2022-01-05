Россияне ответили журналисту Times, высмеявшему Новый год в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 087

Корреспондент британской газеты Том Парфитт написал об «обжираловке» и «рвении к разгулу» у россиян в новогодние праздники.

Россияне ответили журналисту Times, высмеявшему Новый год в России

Фото: Depositphotos / monkeybusiness

Русскоязычные читатели британской газеты The Times ответили ее корреспонденту Тому Парфитту, который отпраздновал Новый год в Москве, а потом на страницах издания высмеял новогодние традиции россиян.

Так, британец заявил о якобы «рвении к разгулу» в Новый год у наших соотечественников и с сарказмом высказался о привычке накрывать богатый стол. По его выражению, в новогоднюю ночь он «ел салат „Оливье“ и пил тошнотворно-сладкое шампанское».

Также, описывая празднование Нового года в России, Парфитт назвал его пошлым и использовал слова «обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки». А традиция отмечать старый Новый год с 13 на 14 января — это не более чем «последний повод напиться», написал журналист. При этом празднование Рождества в России Парфитт назвал «прекрасным и скромным мероприятием».

Россияне возмутились статьей Парфитта и в комментариях заявили, что британцы просто сами разучились отмечать Рождество, Новый год и растеряли персонажи и символы этих праздников. Кроме того, они написали, что в Британии с нынешними «демократическими ценностями не забалуешь».

«Лучше всего у них получается стравливать страны между собой», — заявил один из комментаторов.

Интересно, что и англоязычные читатели тоже раскритиковали позицию журналиста. Некоторые отметили, что бывали в России в Новый год и им очень понравились украшения городов и праздничная зимняя атмосфера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что читателей французского издания Le Figaro восхитила новогодняя речь российского президента Владимира Путина. Выше всего они оценили слова о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Многие выразили сожаление, что могут только мечтать о таком политике как Путин.

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