🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 января, растущая Луна в знаке Водолея. Это благоприятное время для любой умственной и творческой работы. Полезно заняться самообразованием, делами с недвижимостью, общественной и политической деятельностью. Продуктивный период для психологов, социологов, астрологов, людей, имеющих дело с электроникой, новыми технологиями, изобретениями.

♈ Овен

Овнам можно смело браться за любое дело, особенно большая вероятность успеха у представителей творческих профессий. Звезды обещают романтические приключения и встречи со старыми друзьями.

Космический совет: смело решайте любые вопросы.

♉ Телец

Тельцам нужно готовиться к переменам — все задуманное 5 января может очень скоро воплотиться в жизнь. Звезды рекомендуют самостоятельно принимать решения и не полагаться на чужое мнение.

Космический совет: не полагайтесь на чужое мнение.

♊ Близнецы

Близнецов ожидает благоприятный день для активного отдыха, восстановления старых связей и оказания помощи близким. Не исключено, что неожиданное известие заставит изменить планы. Звезды советуют проявить мудрость и выдержку, а также обратить внимание на здоровье.

Космический совет: проявите мудрость и выдержку.

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♋ Рак

Представители этого знака зодиака смогут с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось нереальным. Их день подходит для решения бытовых вопросов, обращения в органы власти и общения с руководством. Звезды рекомендуют распределять силы, чтобы довести до конца все начатые дела.

Космический совет: пришло время завершить начатые дела.

♌ Лев

У Львов усилится дар убеждения и интуиция. Звезды поспособствуют реализации идей и замыслов, а настойчивость и оптимизм обеспечат позитивные результаты. Успех будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Космический совет: используйте во благо дар убеждения и интуицию.

♍ Дева

Девам придется отстаивать личные границы и принципы. Звезды рекомендуют проявить активность и не бояться последствий. 5 января будет сопутствовать успех в финансовых делах и торговле. Вероятны новые кратковременные увлечения.

Космический совет: отстаивайте личные границы и принципы.

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♎ Весы

Личное обаяние Весов усилится, что позволит им без труда налаживать контакты и общение. Звезды обращают внимание, что в этот день нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения. В решении сложных вопросов можно опираться на партнеров или друзей.

Космический совет: в трудную минуты обратитесь за помощью к друзьям.

♏ Скорпион

Скорпионы, этот день благоприятен для завершения дел, принятия важных решений, общения и налаживания семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехами в работе.

Космический совет: налаживайте семейные отношения.

♐ Стрелец

Звезды предупреждают Стрельцов, что происки недругов, или плохое известие могут негативно повлиять на состояние текущих дел. Чтобы добиться успеха важно искать способы укрепления собственных позиций и проявлять инициативу.

Космический совет: укрепляйте собственные позиции.

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♑ Козерог

В жизни Козерогов намечаются серьезные изменения, такие как смена работы, или начало отношений. Звезды советуют переосмыслить прошлый опыт и проявить решительность. В этот день важно быть терпеливыми и не давать волю отрицательным эмоциям.

Космический совет: не давайте волю эмоциям.

♒ Водолей

Водолеев ожидает противоречивый день, поэтому звезды рекомендуют избегать активности в делах и не давать советов. Вероятны ошибки при оформлении документов, а также недоразумения на работе. Вечером лучше остаться дома и провести время в кругу семьи.

Космический совет: не давайте никому советы.

♊ Рыбы

Звезды сулят Рыбам успех в поисках новых источников заработка и переходе к новым видам деятельности. Для представителей знака окажутся благоприятными длительные поездки и общение с противоположным полом.

Космический совет: ищите новые источники заработка.

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