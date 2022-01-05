Умерла мать актера из сериала «Две судьбы» Дениса Матросова
Галина Матросова ушла из жизни в возрасте 82-х лет.
Фото: Instagram @denismatrosov
Скончалась мать актера из сериала «Две судьбы» Дениса Матросова. Трагическую весть артист сообщил подписчикам в своем аккаунте в Instagram.
«Мама. 3 января 2022 года. Помолитесь о душе новопреставленной Галины!» — написал Матросов, добавив, что прощание с горячо любимым близким человеком состоится 5 января в Храме Святого Уара в Подмосковье.
«Примите мои соболезнования! Светлая память маме»;
«Боже мой, Денис, мне очень жаль. Обнимаю. Зайду в церковь», — пишут в комментариях фолловеры.
5 декабря Галине Матросова исполнилось 82 года. Известно, что женщина работала учителем начальных классов и одна воспитывала Дениса и его сестру Ольгу после кончины супруга Владимира в возрасте 37 лет. Вдова больше так и не вышла замуж, храня мужу верность всю свою жизнь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой, с которой прожил в браке 14 лет.
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