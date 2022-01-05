Умерла мать актера из сериала «Две судьбы» Дениса Матросова

Скончалась мать актера из сериала «Две судьбы» Дениса Матросова. Трагическую весть артист сообщил подписчикам в своем аккаунте в Instagram.

«Мама. 3 января 2022 года. Помолитесь о душе новопреставленной Галины!» — написал Матросов, добавив, что прощание с горячо любимым близким человеком состоится 5 января в Храме Святого Уара в Подмосковье.

«Примите мои соболезнования! Светлая память маме»;

«Боже мой, Денис, мне очень жаль. Обнимаю. Зайду в церковь», — пишут в комментариях фолловеры.

Instagram @denismatrosov

5 декабря Галине Матросова исполнилось 82 года. Известно, что женщина работала учителем начальных классов и одна воспитывала Дениса и его сестру Ольгу после кончины супруга Владимира в возрасте 37 лет. Вдова больше так и не вышла замуж, храня мужу верность всю свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой, с которой прожил в браке 14 лет.